Эсеры предложили коммунистам и либералам объединиться

В одну партию.

"Работа СР, КПРФ ЛДПР в Госдуме давно демонстрирует потенциал для объединения. По многим вопросам мы голосует одинаково, особенно по вопросам, против которых выступает большинство из Единой России . Каждая из партий в разное время вносила схожие законы о прогрессивной шкале налогообложения, Детях Войны, пенсионной реформе и многому другому. Сегодня мы модем объеденится в рамках контроля за исполнением вопросов внутренней политики, по которым мы пересекаемся с пунктами послания Президента России Федеральному Собранию", — отметил он (орфография и пунктуация пользователя сохранены — прим. ред.).

Ионин уверен, что объединение в единую левоцентристскую коалицию позволит партиям создать реальный противовес «Единой России».

Стоит напомнить, что Государственная дума VII созыва была избрана 18 сентября 2016 года. Единороссы по итогам распределения мест получили в ней 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39. Эсерам в нижней палате российского парламента досталось 23 «кресла».