Ещё
Эсеры предложили коммунистам и либералам объединиться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эсеры предложили коммунистам и либералам объединиться 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В одну партию.
"Справедливая Россия" предложила оппозиционным думским фракциям объединиться в единый блок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат нижней палаты российского парламента Дмитрий Ионин.
"Работа СР, КПРФ и ЛДПР в Госдуме давно демонстрирует потенциал для объединения. По многим вопросам мы голосует одинаково, особенно по вопросам, против которых выступает большинство из Единой России. Каждая из партий в разное время вносила схожие законы о прогрессивной шкале налогообложения, Детях Войны, пенсионной реформе и многому другому. Сегодня мы модем объеденится в рамках контроля за исполнением вопросов внутренней политики, по которым мы пересекаемся с пунктами послания Президента России Федеральному Собранию", — отметил он (орфография и пунктуация пользователя сохранены — прим. ред.).
Ионин уверен, что объединение в единую левоцентристскую коалицию позволит партиям создать реальный противовес «Единой России».
Стоит напомнить, что Государственная дума VII созыва была избрана 18 сентября 2016 года. Единороссы по итогам распределения мест получили в ней 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39. Эсерам в нижней палате российского парламента досталось 23 «кресла».
Избранный самовыдвиженец Владислав Резник примкнул к фракции «Единая Россия». Еще два места в Госдуме заняли представители «Гражданской платформы» и «Родины» — Рифат Шайхутдинов и Алексей Журавлев. Будет ли им предложено войти в состав новой политической коалиции, Ионин не уточнил, передает "Уралинформбюро".
Уралинформбюро: последние новости
В Шадринске 13-летняя школьница расстреляла 7 человек Долги россиян запретят перепродавать "черным" коллекторам Менеджеры VSMPO Tirus из Германии и Китая посетили Верхнюю Салду
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»88
Российский офицер принял героическую смерть46
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором399
Собчак признала свое «определенное положение»44
Черноморский флот бессилен против ВМС США65
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение