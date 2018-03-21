Депутат Госдумы придумал план по возвращению столице Урала сильного мэра 

Секретный.
Депутат Госдумы Андрей Альшевских разработал законопроект, направленный на возвращение Екатеринбургу сильного мэра-хозяйственника. Теперь парламентарий ищет соратника, который внесет документ на рассмотрение в Заксобрание Свердловской области, передает "Уралинформбюро".
"К сожалению, региональным Уставом не предусмотрено, чтобы депутаты Госдумы вносили свои инициативы в Заксобрание. Поэтому могу поделиться готовым документом с любым из вас, уважаемые избранники", — написал Альшевских на своей странице в Facebook. В беседе с корреспондентом агентства парламентарий подчеркнул, что пока не планирует обнародовать документ.
Следует отметить, что вскоре екатеринбуржцы могут лишиться возможности выбирать мэра. Инициативу об отмене народного голосования за градоначальника уральской столицы в начале апреля планирует рассмотреть Заксобрание Свердловской области.
20 марта депутаты Екатеринбургской гордумы отказались требовать у «старших коллег» отмены грядущей выборной реформы.
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