Депутат Госдумы придумал план по возвращению столице Урала сильного мэра

Секретный.

"К сожалению, региональным Уставом не предусмотрено, чтобы депутаты Госдумы вносили свои инициативы в Заксобрание. Поэтому могу поделиться готовым документом с любым из вас, уважаемые избранники", — написал Альшевских на своей странице в Facebook. В беседе с корреспондентом агентства парламентарий подчеркнул, что пока не планирует обнародовать документ.

Следует отметить, что вскоре екатеринбуржцы могут лишиться возможности выбирать мэра. Инициативу об отмене народного голосования за градоначальника уральской столицы в начале апреля планирует рассмотреть Заксобрание Свердловской области.

20 марта депутаты Екатеринбургской гордумы отказались требовать у «старших коллег» отмены грядущей выборной реформы.

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