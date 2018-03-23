RAEX отозвало рейтинг Транскапиталбанка без подтверждения

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») отозвало рейтинг кредитоспособности Транскапиталбанка по просьбе рейтингуемого лица. Рейтинг отозван без подтверждения, следует из релиза RAEX.

«С рейтинга снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB-» с «негативным» прогнозом. Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — отмечается в сообщении.

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