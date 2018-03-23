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RAEX отозвало рейтинг Транскапиталбанка без подтверждения
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RAEX отозвало рейтинг Транскапиталбанка без подтверждения 

Банки.ру 11 минут назад
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») отозвало рейтинг кредитоспособности Транскапиталбанка по просьбе рейтингуемого лица. Рейтинг отозван без подтверждения, следует из релиза RAEX.
«С рейтинга снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB-» с «негативным» прогнозом. Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — отмечается в сообщении.
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