У отравившегося в Волоколамске ребенка отнялись ноги 

У ребенка, госпитализированного в волоколамскую больницу из-за запаха с полигона «Ядрово», отнялись ноги, сообщил «Царьград».
По информации канала, его родители не знают, к кому обратиться со своей проблемой, так как ранее Роспотребнадзор не зафиксировал превышений норм вредных веществ в воздухе подмосковного города.
Жители Волоколамска жалуются на неприятный запах с «Ядрово» уже почти год. В начале марта в городе состоялся митинг, в котором, как сообщали организаторы, поучаствовал каждый четвертый житель. Митингующие требовали закрыть свалку. Три дня спустя местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на полигоне. В тот же день подмосковный министр экологии Александр Коган пообещал немедленно приступить к «дегазации» свалки.
Накануне десятки местных школьников стали жаловаться на боли в голове и тошноту. Детям вызвали скорую, которая госпитализировала часть из них. Как сообщил мэр города Петр Лазарев, ученики почувствовали недомогание из-за запаха, который разносится с мусорного полигона «Ядрово», расположенного примерно в четырех километрах от волоколамской школы. Городской глава подчеркнул, что за помощью в больницы обращаются и взрослые, однако медики не разглашают точные данные о количестве пострадавших.
Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о закрытии свалки в течение двух недель.