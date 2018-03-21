В Правительстве Башкортостана приняли программу развития торговли на ближайшие 6 лет

В её основе лежат механизмы расширения магазинов шаговой доступности, а значит поддержка малого бизнеса, разумная доля крупных ритейлеров на территории республики, а также развитие оптовой торговли по выгодным для региона правилам.

Открывая заседание Правительства, Глава республики рассказал об основных показателях социально-экономического развития в этом году. По ключевым критериям, а это объёмы промышленного производства, уровень зарплат и, что важнее, реальные доходы граждан — экономика региона выросла. А значит и повысилась покупательская способность.

Развитие торговли — один из основных вопросов повестки дня. На сегодняшний день это направление составляет 16% от главного индикатора экономики — валового регионального продукта Башкортостана . Рост идёт по всем направлениям: от оптовой торговли до развития сферы услуг и интернет-сегмента. Вместе с тем и проблем хватает, прежде всего, с засильем крупных сетей в регионе.

Рустэм Хамитов : «В 7 муниципалитетах республики для одной из торговых сетей запрещено приобретение новых площадей для развития своей сети. И это только начало процесса, потому что монополизм в торговле сегодня зашкаливает».

В новой программе развития торговли до 2025 года предусмотрена стратегия развития магазинов шаговой доступности. Документ предполагает увеличение доли интернет-торговли в отдалённых районах, расширение сегмента общественного питания с акцентом на здоровую пищу, а также развитие мобильного ритейла. Автолавки с продуктами питания и предметами быта уже курсируют по всей республике и пользуются спросом.

Гузэль Асылова, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей: «Формат рынков, особенно фермерских, на волне популяризации здорового образа жизни и повышенного спроса на экопродукцию становится востребованным и в стенах торговых центров. Здесь речь идет о появлении в последние год-два концепции „магазин в магазине“, в том числе в формате фермерских ярмарок, которые мы проводим в торговых комплексах. Ассортимент качественный, экопродукция активно завоевывает новую покупательскую аудиторию».

В новой программе развития торговли заложено 370 миллионов бюджетных рублей. Средства будут направлены на оптимизацию оптового сегмента, развитие сферы услуг, наружной рекламы и общепита. Задача — дать поддержку малому бизнесу, местным производителям — новые рынки сбыта, а потребителям — широкий ассортимент по доступным ценам.