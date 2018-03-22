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Миллион на исследования: молодые ученые в Башкирии получат денежные гранты
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Миллион на исследования: молодые ученые в Башкирии получат денежные гранты 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Власти Башкирии решили поддержать аспирантов и кандидатов наук младше 35 лет. Глава республики Рустэм Хамитов предложит вознаграждать достижения специалистов денежными грантами.
— Будем проводить специальный открытый конкурс, по результатам которого 30 ученых будут получать по одному миллиону рублей. 30 миллионов мы направим на то, чтобы наши специалисты могли развиваться и получать знания в лучших университетах мира, — отметил Рустэм Хамитов.
В 2018 году чиновники планируют запустить такую практику. И если она принесет плоды, то в дальнейшем количество грантов может вырасти до 100.
— Нам нужны яркие специалисты по многим отраслям. Надеемся, поощрение позволит подготовить первоклассных профессионалов, — рассказал глава региона.
Предложение поддержал президент Академии наук республики Альфис Гаязов. Он представил проект документа, утверждающего гранты.
— Эта программа — новый вид стимулирования науки в России. Конкурс будет проводиться по направлениям развития научной и инновационной деятельности, — добавил Альфис Гаязов.
Гранты будут выделяться в виде субсидий для выполнения научной деятельности. Отбирать кандидатов для участия в конкурсе будут уже в этом году. Первые гранты власти планируют вручить в начале 2019 года.
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