Миллион на исследования: молодые ученые в Башкирии получат денежные гранты

Власти Башкирии решили поддержать аспирантов и кандидатов наук младше 35 лет. Глава республики Рустэм Хамитов предложит вознаграждать достижения специалистов денежными грантами.

— Будем проводить специальный открытый конкурс, по результатам которого 30 ученых будут получать по одному миллиону рублей. 30 миллионов мы направим на то, чтобы наши специалисты могли развиваться и получать знания в лучших университетах мира, — отметил Рустэм Хамитов.

В 2018 году чиновники планируют запустить такую практику. И если она принесет плоды, то в дальнейшем количество грантов может вырасти до 100.

— Нам нужны яркие специалисты по многим отраслям. Надеемся, поощрение позволит подготовить первоклассных профессионалов, — рассказал глава региона.

— Эта программа — новый вид стимулирования науки в России . Конкурс будет проводиться по направлениям развития научной и инновационной деятельности, — добавил Альфис Гаязов.

Гранты будут выделяться в виде субсидий для выполнения научной деятельности. Отбирать кандидатов для участия в конкурсе будут уже в этом году. Первые гранты власти планируют вручить в начале 2019 года.