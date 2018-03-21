«Фабрика идей» Металлоинвеста подвела итоги

В основе проекта лежит принцип непрерывных улучшений. Работники Компании подали более 1800 предложений по улучшениям производственного процесса и качества продукции, совершенствованию условий труда и снижению затрат. Более 800 из них — предложения сотрудников Михайловского ГОКа.

Все поданные предложения условно разделены на три группы: «А», «В» и «С». К первой категории «А», самой многочисленной, относятся предложения, связанные с улучшением условий труда и повышением уровня промышленной безопасности, — этим направлениям в Металлоинвесте уделяют особое внимание. Идеи группы «В» — это полезные инженерно-технические идеи с небольшим экономическим эффектом. На МГОКе уже внедрено 50 таких предложений.

К группе «С» относятся организационные или инженерно-технические идеи со средним и высоким экономическим эффектом (свыше 60 тысяч рублей в год). В прошедшем году начата реализация 15 идей данной группы, эффект от их реализации уже составил более 80 млн рублей.

Например, начальник фасонно-литейного цеха Евгений Лозов представил проект «Применение экзотермических прибылей при изготовлении отливки „броня неподвижная 378М“. „Прибыль“ — это часть отливки. В настоящее время для получения отпечатка прибылей используют деревянные модели. Автор проекта предложил применение экзотермических прибылей, изготовленных из керамического волокна, кварцевого песка, оксида железа со связующим компонентом. За счет теплотехнических свойств таких прибылей их объем снижается и, как следствие, на 300 кг снижается количество жидкого металла для заливки данной формы.

В настоящее время в фасонно-литейном цехе проводятся испытания, экономисты просчитывают эффект от внедрения. Если эффективность идеи подтвердится, она будет применена в производственном процессе Управления по производству запасных частей.

»Фабрика идей формирует среду активных, неравнодушных сотрудников, болеющих душой за свой комбинат, — считает Игорь Крюков , начальник управления по развитию производственной системы МГОКа. — Система поиска внутренних улучшений создает «зеленую улицу» работникам, которые могут улучшить производственный процесс, сделать его эффективнее. Эти сотрудники — настоящее и будущее Металлоинвеста».

Наиболее активные участники проекта на Михайловском ГОКе — сотрудники рудоуправления, на втором месте — управление технологического контроля, третье место у коллектива управления закупок.