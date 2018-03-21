Вологодский хлеб и мясо поставляют на обед 10 тысячам металлургов

О кооперации договорились крупные пищевые предприятия Вологды с череповецким металлургическим комбинатом. Планы по сотрудничеству, а также взаимодействию с городскими властями обсудили сегодня бизнесмены. Заседание Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области при участии Мэра Вологды Сергея Воропанова состоялось в Администрации города.

Напомним, осенью прошлого года вологодские пищевики побывали с деловым визитом на «Северстали» . После этого представители металлургического комбината посетили три пищевых предприятия областной столицы: Вологодский хлебокомбинат, мясокомбинат, а также предприятие по производству бутилированной воды «Родина». Поставки вологодской пищевой продукции для сотрудников комбината стартовали в феврале 2018 года.

«Мы победили в конкурсе, объявленном «Северсталью», и прошли аудит производства. С начала февраля наше предприятие ведет поставки в столовые металлургического комбината. Каждое утро машины с хлебом, сухарями и кондитерскими изделиями отправляются в Череповец . Кооперация удалась благодаря поддержке городских властей», — прокомментировал заместитель генерального директора предприятия «Вологодский хлебокомбинат» Сергей Николаев

Вадим Германов. «Это очень продуктивное сотрудничество, поскольку вологодские предприниматели крайне инициативны. И вот результат — вологодские хлеб и мясо сейчас поставляют, чтобы обеспечить питании 10 тысяч металлургов, поскольку мы убедились воочию в качестве этой продукции», — подчеркнул генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь», руководитель регионального отделения РСПП

Президент регионального Союза промышленников и предпринимателей Вадим Германов также предложил вологодским строителям принять участие в трех крупных инвестиционных проектах компании. Вологодские бизнесмены выразили готовность сотрудничать, а также рассказали о планах на будущее и подняли вопросы, связанные с налогообложением и законодательными вопросами, касающимися сферы предпринимательства.

«Все предложения будем прорабатывать и искать пути решения. В том числе совместно с Союзом предпринимателей. Хочу отметить, что внутрирегиональное взаимодействие развивается не только по экономическим вопросам, но и профессиональному обучению. Это хороший результат работы бизнес-сообщества», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также в рамках встречи прошло подписание соглашения о сотрудничестве Администрации города с Вологодским филиалом « Почта России ». В нем заключены намерения о взаимодействии в сфере развития почтовой связи в Вологде.

В ряды вологодского городского отделения «Союза промышленников и предпринимателей» сегодня вступили восемь предприятий областной столицы. Сейчас свидетельства получили уже более 50 компаний, которые сообща развивают бизнес и решают проблемы предпринимательства.