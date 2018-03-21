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Москва и Абу-Даби обсудили перспективы экспорта продукции российского ЛПК
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Москва и Абу-Даби обсудили перспективы экспорта продукции российского ЛПК 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Представители Минпромторга РФ, российских предприятий и министерства экономики Объединенных Арабских Эмиратов в ходе международной выставки деревообрабатывающей промышленности Dubai WoodShow 2018 обсудили перспективы экспорта продукции российского лесопромышленного комплекса.
Как говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ), объединенный стенд, организованный РЭЦ, посетили более тысячи участников и гостей из трех десятков стран, в том числе, государств Персидского залива, Индии, Юго-Восточной Азии, Европы и США.
"Продукция российского лесопромышленного комплекса отличается высоким качеством, благодаря чему на равных конкурирует с лучшими мировыми образцами. В целом, по оценкам экспертов, за 2017 год объём экспорта товаров российской лесной отрасли составил 673 миллиарда рублей, что на 19 миллиардов рублей выше показателей предыдущего года. Мы нацелены продолжать работу по развитию экспортного потенциала лесной промышленности", — приводятся в сообщении слова замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.
Чтобы обсудить перспективы инвестиционного потенциала и экспорта российской продукции лесопромышленного комплекса, представители Минпромторга России и российских предприятий встретились с директором Департамента торговли министерства экономики ОАЭ Мохаммедом Хамдан аль-Зааби. Представитель ОАЭ заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией, стороны запланировали совместный круглый стол по инвестициям и визит партнеров на российские предприятия для детального изучения линеек продукции, отмечает РЭЦ.
Российские компании представили новейшие образцы фанеры, плиты ДСП, ОСП и МДФ, клееный и LVL-брус, стеновые панели, мебельные щиты и комплектующие, продукты лесопиления. Интерес к российской линейке продукции современной деревообработки высок — предприятия провели более ста пятидесяти переговоров. Достигнута договоренность о поставках в Кувейт настила компании ООО СТОД (Utralam) для строительных лесов на сумму в 500 тысяч долларов, поступили предварительные заявки на продукцию и других российских экспонентов.
"По итогам участия России в международной выставке Dubai WoodShow 2018 можно отметить взаимную заинтересованность российских и зарубежных представителей лесной отрасли в эффективном сотрудничестве. Наши производители получили новые выходы на рынки других стран, достигнув договоренности по разным форматам взаимодействия с партнерами", — цитируется в сообщении руководитель проекта по поддержке экспорта ЛПК группы компаний РЭЦ Елена Смирнова.
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