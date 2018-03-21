«Русское радио» и «МК» помирились в суде по делу о черных списках артистов

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости . Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску радиостанции «Русское радио» о защите деловой репутации к газете «Московский комсомолец» , передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Русское радио" в иске, поступившем в арбитраж октябре прошлого года, требовало признать не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения, содержащиеся в статье " Лолита раскрыла тайну черного списка «Русского радио»: «С эфира сняты все песни». Кроме того, радиостанция требовала удалить статью с сайта газеты и опубликовать опровержения на сайте и в газете. Конкретный перечень утверждений, которые просило опровергнуть «Русское радио», в материалах суда не приводился. Ответчиками в иске указаны ЗАО «Редакция газеты „Московский Комсомолец“ и автор спорной публикации Артур Гаспарян . Денежных требований истец не предъявлял. В связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство по делу. Условия мирового соглашения на заседании в среду не оглашались, они станут известны после опубликования текста определения суда. В публикации, появившейся в „Московском комсомольце“ в июне 2017 года, говорится о том, что ряд известных эстрадных артистов якобы получил от сотрудников радиостанции предложение не участвовать в проводившейся газетой церемонии вручения музыкальных премий ZD Awards 2016. В статье также утверждается, что некоторые артисты, в частности, Валерия, Дима Билан Максим Фадеев , Лолита Милявская, якобы внесены на радиостанции в „черные списки“. Главный редактор газеты „Московский комсомолец“ Павел Гусев , комментируя иск, ранее заявил РИА Новости, что в случае несогласия с решением суда „МК“ его оспорит, но если в дальнейшем суд высшей инстанции постановит удалить статью о „черных списках“ артистов как не соответствующую действительности, это будет сделано. Комментарием истца агентство не располагает.