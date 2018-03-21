Поздравить хозяйку Лану Шаташвили с юбилеем проекта пришли ее постоянные клиентки: актрисы Любовь Толкалина и Светлана Камынина, радиоведущая Маргарита Митрофанова, бизнес-леди Екатерина Одинцова, балерина Анастасия Месткова, певица Алена Свиридова, телеведущая Лариса Вербицкая, дизайнер Маша Цигаль и многие другие. Актриса Эвелина Бледанс для этого выхода в свет выбрала суперкороткое платье, продемонстрировавшее ее длинные ноги, а вот певица Анастасия Стоцкая в этот вечер предпочла вечернему туалету стиль casual: она появилась на приеме в «Саванне» в светлом спортивном костюме и шапке.
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Фото:пресс-служба