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Стоцкая пришла на бьюти-прием в шапке и спортивном костюме, а Бледанс — в радикальном мини
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Стоцкая пришла на бьюти-прием в шапке и спортивном костюме, а Бледанс — в радикальном мини 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Поздравить хозяйку Лану Шаташвили с юбилеем проекта пришли ее постоянные клиентки: актрисы Любовь Толкалина и Светлана Камынина, радиоведущая Маргарита Митрофанова, бизнес-леди Екатерина Одинцова, балерина Анастасия Месткова, певица Алена Свиридова, телеведущая Лариса Вербицкая, дизайнер Маша Цигаль и многие другие. Актриса Эвелина Бледанс для этого выхода в свет выбрала суперкороткое платье, продемонстрировавшее ее длинные ноги, а вот певица Анастасия Стоцкая в этот вечер предпочла вечернему туалету стиль casual: она появилась на приеме в «Саванне» в светлом спортивном костюме и шапке.
Салон красоты не только удивил гостей подарками от партнёров — гостьями сделали актуальные этой весной укладки и макияж. Больше фото ищи в нашей галерее!
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Фото:пресс-служба
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