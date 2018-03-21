С контейнерной площадки на Синявинской оперативно удалили вандальные надписи

Контейнерную площадку во дворе дома 11, корп.13 по Синявинской улице привели в порядок коммунальные службы района. Соответствующая просьба поступила от жительницы Молжаниновского на портал «Наш город».

«Неприятные надписи, размещение не по нормам», — написала пользователь портала Марина К.

Спустя один день заявительница получила официальный ответ за подписью и.о.главы управы Молжаниновского района Виктора Левицкого

«Сообщаем, что работы по вывозу мусора, удалению вандальных надписей и размещению контейнеров в границах контейнерной площадки выполнены в полном объеме», — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для оперативного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. (ак)