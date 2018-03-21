Стрельбу в шадринской школе устроили сестры из-за обиды на одноклассников

Дети издевались над внешностью Ани из седьмого класса. Она попросила свою сестру — восьмиклассницу Наташу о помощи, сообщает «Лайф». Наташа стала уговаривать маму купить ей пистолет, чтобы якобы стрелять по банкам на улице. Мать была категорически против такого развлечения. Тогда девочка обратилась с той же просьбой к отцу.

Ранее «Ридус» писал, что родители девочек развелись более трех лет назад. Вчера Наташа встречалась с отцом, и вернулась домой с подарком — пневматическим пистолетом.

Взяв с собой пистолет и канцелярский нож, сестры пошли в школу. Учитель отлучился из кабинета с другим учеником, тогда Аня ворвалась в класс и стала стрелять по детям. Наташа стояла у двери с канцелярским ножом.

В результате инцидента пострадали семь человек. Приехавшие на место медики осмотрели учеников школы, госпитализация большинству из них не потребовалась. По предварительным данным, одного из детей скорая забрала в больницу.