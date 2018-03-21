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Стрельбу в шадринской школе устроили сестры из-за обиды на одноклассников
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Стрельбу в шадринской школе устроили сестры из-за обиды на одноклассников 

Ридус 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Стрельбу по детям в школе № 15 города Шадринска в Курганской области устроили две сестры из-за обиды на своих одноклассников.
Дети издевались над внешностью Ани из седьмого класса. Она попросила свою сестру — восьмиклассницу Наташу о помощи, сообщает «Лайф». Наташа стала уговаривать маму купить ей пистолет, чтобы якобы стрелять по банкам на улице. Мать была категорически против такого развлечения. Тогда девочка обратилась с той же просьбой к отцу.
Ранее «Ридус» писал, что родители девочек развелись более трех лет назад. Вчера Наташа встречалась с отцом, и вернулась домой с подарком — пневматическим пистолетом.
Взяв с собой пистолет и канцелярский нож, сестры пошли в школу. Учитель отлучился из кабинета с другим учеником, тогда Аня ворвалась в класс и стала стрелять по детям. Наташа стояла у двери с канцелярским ножом.
В результате инцидента пострадали семь человек. Приехавшие на место медики осмотрели учеников школы, госпитализация большинству из них не потребовалась. По предварительным данным, одного из детей скорая забрала в больницу.
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