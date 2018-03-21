Большое интервью экс-главы Калининграда Александра Ярошука

21 марта стало известно, что действующий мэр Калининграда Александр Ярошук уходит в отставку. Об этом он заявил на заседания городского совета депутатов. Ярошук досрочно сложил свои полномочия в связи с переходом на новую работу в Москве . Последний рабочий день глава Калининграда провел вместе с журналистами ГТРК «Калининград». Александр Ярошук — один из самых цитируемых российских градоначальников. Большое интервью с мэром, известным в том числе своими яркими высказываниями, смотрите прямо сейчас.

—Один из самых волнительных моментов в моей жизни прошел. 20 лет отдать без года администрации города, и конечно же, грусть есть. Тем не менее, я понимаю, что полон сил, энергии. Тот опыт, который приобрел здесь, я думаю, поможет мне на будущем месте принести максимальную пользу для города и для области.

Почему уходите?

В сегодняшнем заявлении написал: «В связи с переходом на новую работу». Работа связана с федеральным уровнем, очень интересная, с большими возможностями помогать своему любимому городу, горожанам. Сейчас готовлюсь к этой работе. Я человек очень коммуникабельный, получил большой опыт работы в муниципалитете, с губернаторами, с главами администраций. Думаю, очень буду полезен, работая на федеральном уровне и для правительства Калининградской области и для горожан. Чтобы отражения были в тех же субсидиях, которые поступают в виде федеральной целевой программы.

А как же чемпионат мира по футболу?

Конечно же я член команды «Единой России» . Я в команде Владимира Путина . Никогда не стеснялся об этом говорить. С помощью «Единой России» сколько миллиардов было привлечено на дороги? Первый был такой серьезный прорыв в улучшении дорожной сети. Мне всегда в трудных ситуациях помогала «Единая Россия». Конечно, я не мог не пойти на третий срок, потому что впереди были выборы президента, что важною. И на мне лично были обязательства перед ФИФА, по обустройству тех объектов, где мы были заказчиками. Все объекты, за которые отвечал город-выполнены. Сданы в хорошем качестве. И мы это сделали одни из первых в России. Я имею в виду среди тех городов, которые принимают чемпионат мира по футболу. И сейчас, с чистой совестью и с полной ответственностью перехожу на другую работу.

Эпоха Ярошука. Какой она была? Что можете назвать главной заслугой?

Ту команду единомышленников, которую я создал. В1999-м году пришел в депутатский корпус. Я единственный был из бизнеса. У нас городские советы проходили по 2-3 дня, начинались в 9 часов утра и заканчивались в 8 часов вечера. Что тормозило? Было много мнений. И представлены все— и от народа, и от рынка, и врачи, и учителя, и все заслуженные работники. И каждый пытался маленький кусочек бюджет растянуть на то направление, которое он знал. Я никогда такой подход не приемлю. Я человек системный. На тот момент у меня было уже 2 высших образования, большой опыт в бизнесе, причем в удачном бизнесе. Если есть набор проблем, и вот такой маленький бюджет, надо определить свою цель, потом задачи. И конечно же ставить приоритеты. То, что увидел меня не устраивало. У нас там единомышленников было— я, Калашникова, и Груничева. Дай Бог им всем здоровья! И Мусевич. Нас 4 человек и коммунисты , и больше никого не было. И попробуй порешай.

Старт «Единой России» в Калининграде

В 2002-м я создал фракцию «Единая Россия» и уже через полгода там было 14 человек единомышленников, которые приняли мои правила игры, что надо ко всему подходить системно. Весь этот базар был закончен.

Важнейшие моменты

Я был советником мэра, Юрия Алексеевича, я помню, какие вопросы мы решали. Решали вопросы взять в банке долларовый кредит, чтобы заплатить зарплату учителям и в отпуск их отправить. У каждого времени были свои проблемы.

Важнейший момент закрытия свалки в поселке Космодемьянский. Это строительство новых коллекторов и очистные. Очистные— это самый значимый объект, это гордость нашей команды, которая прошла от начала до конца по строительству этого объекта. Ничто не сравнится с той экологической катастрофой, в которой пребывал Калининград очень долгие десятилетия. Грязная вода и продукты жизнедеятельности-все это шло в залив, в Балтийское море. Плохая история вышла с подрядчиками. И чтобы достроить очистные, было принято мною решение-разорвать контракт. Это решение очень скользкое. Но по-другому, как достроить очистные— я не видел. Я пошел на это. Самое главное-сдвинулась точка в достройке этих очистных. А должность –это вообще ничего. Для чего, в общем-то, население выбирает? Для того, чтобы ты решал проблемы. А не боялся, что тебе за это будет.

Построили новые детские сады, отремонтировали старые детские сады. Привели их в соответствие с пожарными и санитарными нормами. Получили новые места. В январе 2016 года мы ликвидировали очередь в детских садах для детей от трех до 7 лет.

Про мосты— это целая эпопея, я бы так назвал.

Создал свободу для бизнеса. Каждый, кто хотел, имел желания и возможности, мог взять на себя ответственность. Он мог заняться любым бизнесом. Некоторые выросли в федеральные структуры. Я этим горжусь, потому что в других городах, в других регионах, где я был— все по-другому. Отдать своим и так далее и так далее. А у нас активность в бизнесе расцвела. Я считаю, самое главное, дали городу жить и развиваться.

Еще совсем недавно были ограничения. Что бы ни хотел построить: школу или детский садик, не мог получить разрешения ни на воду, ни на водоотведение, ни на тепло, ни на электричество. Это была реальная проблема, потому что не было ни мощностей, ни возможностей. А надо, чтобы город расширялся. Как только вопрос решился, начали много строить. Цену на метр квадратный мы удержали, иначе она была бы у нас просто не по карману.

Почти 80% ВВП области формируется в Калининграде. А это соответственно налоги. Огромные миллиарды калининградцы платят во все уровни бюджета.

Мне говорят, ты постоянно ругался с губернаторами. Да, я ругался. Не из-за того, что он мне не нравится или не так посмотрел. Для чего меня избрал народ? Чтобы парк появился, сквер появился, тротуар отремонтировать, а денег в бюджете все сокращалось и сокращалось. За это я и бился. Когда речь идет о деньгах — битва не на жизнь и на смерть. Я воевать мог. Никогда не уступал, бился до последнего, чтобы отстоять интересы калининградцев, доказать, что нам важнее, нам нужнее. Что у нас большая нагрузка. Выходил с инициативой о статусе, чтобы отдельно в сроке бюджета было 2% плюсом, для решения наших проблем, как столице области.

Кризисы в годы правления

Два экономических кризиса выпало в период правления. 2009 и 2014 годы. Сорок четыре полномочия, которых надо обеспечивать деньгами. И куда этот остаточек? Я для себя выбирал приоритет— это наши дети, образование. Мы не снизили своих темпов, по ремонтам, по зарплате. Дополнительное образование мы не закрывали, чтобы дети не были на улице. Мы постоянно обучали наших преподавателей, стандарт образования у нас был выше, чем в целом по России

Когда кризис, деньги надо вкладывать в детей. Это мой был главный постулат, кто-то соглашался, кто-то нет. Им нужнее всех. И если им дашь то, что должен дать. Духовно-нравственное воспитание, человек должен выходить из стен школы, подготовленный не только знаниями, но и вооружён правильными жизненными ценностями. Чтобы жизнь не сломала его. Жизнь показала, мы делали все правильно. Как она изменила общество? Уже выросло целое поколение, и они уже пошли голосовать. И выборы показали— у нас никогда не было такой явки. Почти 59%.

Люди у нас с фантастическим терпением имудростью. На генном уровне. «Мы лучше поясок затянем»…Но есть вещи, через которые они никогда не перейдут.

Я руковожу более 12-ти лет, этот курс я взял как председатель городского совета, как руководитель фракции. Если бы мы тогда не закладывали, как бы они сейчас могли отреагировать при таком воздействии? И интернет, и телевидение? Мы делали все правильно.

Шахматы и детство:

Я всегда играю на 5 шахматных досках. Гроссмейстеры думают на 15-18 ходов вперед. Я могу только на 3.

Я с детства мечтал играть в шахматы. Жил в Балтрайоне. Мы жил в 11-ти метрах до 1996-го года, чтобы было понятно. Там не до шахмат было. В 11-ти метрах, я мама, папа, сестра. Очереди в туалет, очереди на кухне, чтобы приготовить что-то. Не до шахмат было.

И когда появилась возможность, взял учителя по шахматам и меня эта игра увлекла. Я потом остановился. Шахматы такая увлекательная и интереснейшая игра. Спать ложился, и думал, если проиграл, например, в голове просчитывал всю партию, отыгрывал обратно. Искал, где я ошибся. Это стало мешать работе.

Что дальше?

Векторы все определены. О них многое говорил губернатор. Войти в благоустройство наших дворов, все прописано. В этом году 21 улица будет сделана. В том числе и магистральные улицы. В течении 5-7 лет, город преобразится. Калининград будет не узнать. Надо создавать места, где люди будут отдыхать. Добавить побольше городской мебели— лавки, урны, остановки. Добить вопрос с общественным транспортом. На будущее 2 года все есть, надо только делать. И сделают, я в этом не сомневаюсь. Команда хорошая, сплоченная, знают, как надо делать. А я буду помощником губернатору во всех направлениях.

Пожелание калининградцам!

Калининградцы, дорогие мои земляки! Знайте, что я всегда вас любил, говорил, что вы самые лучшие, вы люди не равнодушные, по-русски можете любить, критиковать, но всегда были помощниками в самые трудные минуты. Вам низкий поклон от меня. Я всегда остаюсь в с вами и буду работать на благо нашего города, нашей области. Жду от вас поддержки в моей работе.

Формула успеха:

Успех дальнейшей работы –это команда. Я четко устанавливал правила игры для всех. Они одни для всех— законодательство. Поначалу обижались, пытались играть против правил, но получали по шапке. До сегодняшнего момента эти правила никто не нарушал. Это дало возможность развитию бизнеса.

Мы первые в России в 2009-м году приняли правила по землепользования. Самый главный ресурс-это земля. Это фантастическая коррупционная составляющая была, из-за которого людей даже убивали. Она прекратилась. Хочешь участок— на аукцион иди.