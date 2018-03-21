Забег в парке неподалеку от Куркина объединил около 40 любителей спорта 

В парке «Северное Тушино» неподалеку от Куркина прошел очередной бесплатный забег выходного дня, в котором приняли участие 38 любителей активного образа жизни.
— Это был уже 215-й забег. Первое место среди мужчин занял Михаил Малец, второе — Михаил Сапелкин, а третье — Дмитрий Кижняев. Среди женщин первой на дистанции оказалась Оксана Карышева, второй пришла Лидия Аладинская, третье место досталось Ирине Ворониной. Благодарим волонтеров за помощь в организации забега, — отметили организаторы из проекта Parkrun.
Напомним, принять участие в таких забегах могут все желающие. Мероприятия проводят по субботам в 09.00 в парке «Северное Тушино» (напротив Химкинского бульвара). Более подробная информация по ссылке www.parkrun.ru/severnoetushino/course
(ск)