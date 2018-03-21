Ещё
Забег в парке неподалеку от Куркина объединил около 40 любителей спорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Забег в парке неподалеку от Куркина объединил около 40 любителей спорта 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В парке «Северное Тушино» неподалеку от Куркина прошел очередной бесплатный забег выходного дня, в котором приняли участие 38 любителей активного образа жизни.
— Это был уже 215-й забег. Первое место среди мужчин занял Михаил Малец, второе — Михаил Сапелкин, а третье — Дмитрий Кижняев. Среди женщин первой на дистанции оказалась Оксана Карышева, второй пришла Лидия Аладинская, третье место досталось Ирине Ворониной. Благодарим волонтеров за помощь в организации забега, — отметили организаторы из проекта Parkrun.
Напомним, принять участие в таких забегах могут все желающие. Мероприятия проводят по субботам в 09.00 в парке «Северное Тушино» (напротив Химкинского бульвара). Более подробная информация по ссылке www.parkrun.ru/severnoetushino/course
(ск)
Управа района Куркино: последние новости
В поликлинике №219 прошла диспансеризация маломобильных жителей района Куркино Глава управы района Куркино Рушан Мирсадеров проведет встречу с жителями 21 марта Школьники из Куркина отличились на городском конкурсе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ249
Путин занялся «списком Собчак»73
Появились слухи об уходе Лаврова60
Россия закрыла границу для грузов с Украины148
Пенсии россиян будут считать по-новому150
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение