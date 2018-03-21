Беларусь подготовила усеченный вариант соглашения с РФ о визах

Беларусь и России могут договориться о подписании до ЧМ-2018 подготовленного Минском усеченного варианта соглашения о взаимном признании виз. Он позволит обеспечить беспрепятственный транзит футбольных болельщиков в РФ, заявил ТАСС в среду начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун

"Проект усеченного варианта соглашения по визам подготовлен белорусской стороной для того, чтобы удовлетворить чаяния одних и опробовать на практике механизмы работы будущего большого соглашения о взаимном признании виз", — отметил представитель МВД республики.

Бегун считает, что в настоящее время возможно «подписать малое соглашение, в котором заложены фундаментальные основы большого соглашения за исключением некоторых моментов». «Они касаются договоренностей о взаимодействии информационных ресурсов, которого пока нет, а также сроков пребывания граждан третьих стран, перечня этих государств», — уточнил глава департамента.

Он пояснил, что в случае заключения малого соглашения оно будет действовать непосредственно до вступления основополагающего межправительственного соглашения о взаимном признании виз. Бегун проинформировал, что белорусская сторона направила российским коллегам проект так называемого малого соглашения и ждет приглашения на очередные консультации в Москву . «Пока такого приглашения не поступало», — заключил начальник департамента МВД Беларуси.

Для решения вопросов, связанных с подготовкой проекта соглашения между РФ и Беларусью о взаимном признании виз, была создана совместная рабочая группа. Ранее стороны отмечали, что заинтересованы в принятии этого документа в первом квартале 2018 года в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу.