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Беларусь подготовила усеченный вариант соглашения с РФ о визах
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Беларусь подготовила усеченный вариант соглашения с РФ о визах 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Беларусь и России могут договориться о подписании до ЧМ-2018 подготовленного Минском усеченного варианта соглашения о взаимном признании виз. Он позволит обеспечить беспрепятственный транзит футбольных болельщиков в РФ, заявил ТАСС в среду начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.
"Проект усеченного варианта соглашения по визам подготовлен белорусской стороной для того, чтобы удовлетворить чаяния одних и опробовать на практике механизмы работы будущего большого соглашения о взаимном признании виз", — отметил представитель МВД республики.
Бегун считает, что в настоящее время возможно «подписать малое соглашение, в котором заложены фундаментальные основы большого соглашения за исключением некоторых моментов». «Они касаются договоренностей о взаимодействии информационных ресурсов, которого пока нет, а также сроков пребывания граждан третьих стран, перечня этих государств», — уточнил глава департамента.
Он пояснил, что в случае заключения малого соглашения оно будет действовать непосредственно до вступления основополагающего межправительственного соглашения о взаимном признании виз. Бегун проинформировал, что белорусская сторона направила российским коллегам проект так называемого малого соглашения и ждет приглашения на очередные консультации в Москву. «Пока такого приглашения не поступало», — заключил начальник департамента МВД Беларуси.
Для решения вопросов, связанных с подготовкой проекта соглашения между РФ и Беларусью о взаимном признании виз, была создана совместная рабочая группа. Ранее стороны отмечали, что заинтересованы в принятии этого документа в первом квартале 2018 года в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу.
Посол РФ в Беларуси Александр Суриков предположил, что белорусско-российское соглашение по визам может быть подписано в апреле или мае. Предполагается, что заключение договоренности позволит урегулировать вопросы, касающиеся действующего в Беларуси и порядка пятидневного безвизового пребывания для иностранцев, а также проезда граждан других государств в РФ транзитом через республику.
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