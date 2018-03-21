Мьянма намерена принять беженцев из штата Ракхайн, личности которых подтверждены

Янгон, 21 марта / Синьхуа / — Мьянманские власти намерены принять беженцев из штата Ракхайн, личности которых подтверждены. Об этом говорится в заявлении Информационного комитета Мьянмы , обнародованном во вторник.

В коммюнике отмечается, что Министерство труда , иммиграции и народонаселения Мьянмы, проверив представленный Бангладеш список репатриируемых 8032 человек, подтвердило, что 556 из них проживали на территории страны. Мьянма готова принять этих людей и продолжать проверять информацию о других включенных в список беженцах.

Напомним, что 25 августа 2017 года на севере штата Ракхайн произошли террористические нападения, после чего большое число жителей бежало в Бангладеш. По итогам консультаций, правительства двух государств 23 ноября 2017 года подписали соглашение об оказании покинувшим штат жителям помощи в возвращении в Мьянму. —0—