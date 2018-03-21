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Мьянма намерена принять беженцев из штата Ракхайн, личности которых подтверждены
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Мьянма намерена принять беженцев из штата Ракхайн, личности которых подтверждены 

ИА Синьхуа 1 час назад
Янгон, 21 марта /Синьхуа/ — Мьянманские власти намерены принять беженцев из штата Ракхайн, личности которых подтверждены. Об этом говорится в заявлении Информационного комитета Мьянмы, обнародованном во вторник.
В коммюнике отмечается, что Министерство труда, иммиграции и народонаселения Мьянмы, проверив представленный Бангладеш список репатриируемых 8032 человек, подтвердило, что 556 из них проживали на территории страны. Мьянма готова принять этих людей и продолжать проверять информацию о других включенных в список беженцах.
Напомним, что 25 августа 2017 года на севере штата Ракхайн произошли террористические нападения, после чего большое число жителей бежало в Бангладеш. По итогам консультаций, правительства двух государств 23 ноября 2017 года подписали соглашение об оказании покинувшим штат жителям помощи в возвращении в Мьянму. —0—
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