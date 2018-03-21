Мистические и необычные леса планеты

Несколько миллионов лет назад леса покрывали примерно 80% суши Земли. За последние 10 тысяч лет наша планета лишилась 2/3 покрывавшей ее лесной растительности.

В настоящее время леса занимают около трети поверхности суши (не включая площадь Антарктиды). Площади, занятые лесами, продолжают ежегодно сокращаться.

Лес — наиболее яркий элемент ландшафта Абхазии и, кроме того, особая экологическая система, которая оказывает непосредственное влияние на ход природных процессов, обеспечивая их стабилизацию.

Примерно 12% лесов Абхазии составляют заповедные леса. Они находятся в Псху-Гумистинском, Рицинском и Пицунда— Мюссерском заповедниках. Многие растения заповедных лесов имеют мировое научное значение, в том числе пицундская сосна, земляничное дерево, древовидный вереск и др.

В лесах Абхазии хотя и насчитывается около 180 видов древесно-кустарниковых пород, в том числе 50 деревьев, но ведущих лесообразующих пород, которые определяют лесной ландшафт и лесное хозяйство, не так много. Основные, наиболее распространенные породы — бук, пихта, каштан, дуб, самшит, ольха, граб.

Самая распространенная лесная порода и главный объект лесной промышленности Абхазии это — бук. Такое широкое его распространение связано с влажным климатом Абхазии. Вместе с тем бук — одна из самых теневыносливых пород и, кроме того, мало зависит от почвенных условий. Он одинаково произрастает как на карбонатных, так и на некарбонатных почвах.