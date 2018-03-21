Трое жителей Франции выиграли в лотерею миллион евро

ПАРИЖ, 21 мар — РИА Новости . Трое друзей из французского департамента Дордонь выиграли в лотерею EuroMillions ("Евромиллионы") один миллион евро, сообщает газета 20minutes.

Три француза стали счастливыми обладателями выигрыша 23 февраля, однако СМИ стало известно об этом событии спустя почти месяц.

По информации издания, друзья, которые разделят между собой крупную сумму, регулярно играли вместе в лотерею. Когда они пришли проверить счастливый лотерейный билет в табачный киоск, друзья были уверены, что выиграли всего два евро.

Как они собираются распорядиться своим выигрышем, не сообщается. Известно, что «они очень обрадовались этой новости, которая чудесным образом изменит их жизни», пишет газета.