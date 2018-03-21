Кого накажут за самовольные свалки?

В частном секторе Сверд­ловского района свалки растут, как грибы. Вонь от них невыносимая. Власти с ними бороться собираются?

Как рассказали в городской администрации, возле незаконной свалки напротив Базайского кладбища установили камеры видеонаблюдения. На основании записей нарушителей будут штрафовать от 1 тыс. до 4 тыс. рублей. Также в марте планируют установить камеры на улице Боровой, где также расположена свалка.