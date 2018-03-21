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Кого накажут за самовольные свалки?
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Кого накажут за самовольные свалки? 

АиФ Красноярск 1 час назад
В частном секторе Сверд­ловского района свалки растут, как грибы. Вонь от них невыносимая. Власти с ними бороться собираются?
Как рассказали в городской администрации, возле незаконной свалки напротив Базайского кладбища установили камеры видеонаблюдения. На основании записей нарушителей будут штрафовать от 1 тыс. до 4 тыс. рублей. Также в марте планируют установить камеры на улице Боровой, где также расположена свалка.
«Несанкционированные свалки в частном секторе: Торгашино, Водников, Цементников, Базайской — наболевший вопрос. Для его решения возобновлена работа Общественного совета ЖКХ, куда входят председатели многоквартирных домов, уличных комитетов, садовых товариществ. К сожалению, я вижу лишь один вариант — наказывать любителей выбрасывать мусор куда попало рублём», — прокомментировала председатель общественного Совета по вопросам ЖКХ Свердловского района Надежда Кудряшова.
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