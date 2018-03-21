Фотошоп или пластика: Квитко похвасталась ну очень тонкой талией

Подписчики подозревают, что ради фигуры модель удалила себе ребра.

К внушительным формам «русской Кардашьян» все давно привыкли. И хоть Анастасия Квитко настойчиво уверяет, что ее большая грудь и еще более выдающаяся попа — это награда природы. Но специалисты, разглядывая фотографии модели (наверняка с большим удовольствием) говорят, что над фигурой Квитко поработали пластические хирурги. Уж слишком бодро держится грудь Насти, которая, похоже, и не знает о силе притяжения. Да и обрести такую попу без пластики явно не удастся, даже если бы она днями напролет приседала со штангой.

На фоне большой попы и груди особенно выделяется стройная талия Насти. Однако на последних фотографиях модели и эта часть тела стала вызывать у подписчиков много вопросов. Уж слишком тонкая стала талия у Квитко, и это теперь выглядит очень неестественно.

Поклонники решили, что без обработки здесь не обошлось.

«Вот она, велика сила фотошопа», — ерничают подписчики.

Другие и вовсе подозревают, что Настя сделала себе очередную пластическую операцию.

«Сколько же ребер пришлось удалить, чтобы иметь такую тонкую талию», — удивляются в комментариях.

Впрочем, в наше время операцией по удалению ребер уже никого не удивишь. Чего только стоит «живой Кен» из Бразилии . 34-летний Родриго Алвес удалил сразу четыре ребра и стал обладателем талии с охватом 60 сантиметров. Мог бы удалить и шесть ребер, но хирург на такой шаг пойти отказался.

А вот врач Пикси Фокс (она же — «живая Барби» из Швеции ) рискнул и удалил таки своей пациентке три пары ребер. Теперь талия Пикси в обхвате всего 40 сантиметров. Это на 2 сантиметра меньше, чем объем талии Диты фон Тиз . Звезда бурлеска, к слову, не скрывает, что легла под нож хирурга ради фигуры. Только ей удалили два ребра — пустяки по сравнению с операциями Пикси.

А между тем одной из первых знаменитостей, которая решилась на удаление ребер, стала Мэрилин Монро . Возможно, это и помогло ей заслужить звание секс-символа, но счастье актриса так и не обрела.

Родриго Алвес

Родриго Алвес

Пикси Фокс

Пикси Фокс

Пикси Фокс

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