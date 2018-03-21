Трое наручных часов De Bethune изъяли на таможне в Домодедово у прибывшего из Дубая гражданина Швейцарии

Сотрудники Домодедовской таможни пресекли незаконный ввоз трех наручных часов De Bethune на общую сумму более 20 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

«При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом Дубай-Москва, сотрудники таможни остановили на «зеленом» коридоре гражданина Швейцарии . В ходе таможенного досмотра ручной клади пассажира были обнаружены трое наручных часов De Bethune. В своем объяснении мужчина заявил, что часы привез для презентации в Москве », — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, по результатам таможенной экспертизы было установлено, что одни часы с циферблатом синего цвета в виде «звездного неба» выполнены из золота 750 пробы. Двое других часов — из сплавов титана и стали, одни — украшены бриллиантами и имеют указатель фаз Луны.

«Общая стоимость часов составляет 20 млн 135 тыс. 500 руб., соответственно, сумма неуплаченных таможенных платежей — более 5 млн руб. Таким образом, в действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время наручные часы изъяты», — уточняется в сообщении.