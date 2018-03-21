Хороший прогноз. Ямальские запасы хромовых руд приросли на сотни тысяч тонн

Росгеология представила окончательный отчёт по итогам поисковых работ на хромовые руды в пределах Верхне— и Южно-Погурейской хромитоносной зоны Погурейского блока Войкаро-Сынинского массива.

Исследования проводились по государственному контракту. Перед геологами стояла цель — локализовать прогнозные ресурсы хромовых руд и провести геолого-экономическую оценку перспективных рудопроявлений по укрупнённым показателям.

В пресс-службе АО «Росгеология» пояснили, что работы выполнялись на участке в 26 квадратных километров, расположенном на территории Шурышкарского района ЯНАО . Геологам АО «Северо-Западное ПГО», входящего в государственный холдинг Росгеология, удалось локализовать прогнозные ресурсы на юго-западном фланге рудопроявления Верхне-Погурейское хромоворудного района Полярно-Уральской металлогенической зоны.

«Оценка выполнена с учётом данных предшественников, — прокомментировал управляющий директор АО «Росгеология» Олег Васин . — Прирост апробированных прогнозных ресурсов хромовых руд по категории Р1, оценённых по результатам проведённых работ, составил 451,8 тысяч тонн».

Технологические исследования позволили определить оптимальные схемы переработки руд и доказать возможность получения феррохрома типа «чардж-хром» как для Верхне-Погурейского, так и Южно-Погурейского рудопроявлений.

Объём работ, предусмотренный техзаданием, полностью выполнен.