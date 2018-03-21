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Хороший прогноз. Ямальские запасы хромовых руд приросли на сотни тысяч тонн
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Хороший прогноз. Ямальские запасы хромовых руд приросли на сотни тысяч тонн 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Росгеология представила окончательный отчёт по итогам поисковых работ на хромовые руды в пределах Верхне— и Южно-Погурейской хромитоносной зоны Погурейского блока Войкаро-Сынинского массива.
Исследования проводились по государственному контракту. Перед геологами стояла цель — локализовать прогнозные ресурсы хромовых руд и провести геолого-экономическую оценку перспективных рудопроявлений по укрупнённым показателям.
В пресс-службе АО «Росгеология» пояснили, что работы выполнялись на участке в 26 квадратных километров, расположенном на территории Шурышкарского района ЯНАО. Геологам АО «Северо-Западное ПГО», входящего в государственный холдинг Росгеология, удалось локализовать прогнозные ресурсы на юго-западном фланге рудопроявления Верхне-Погурейское хромоворудного района Полярно-Уральской металлогенической зоны.
«Оценка выполнена с учётом данных предшественников, — прокомментировал управляющий директор АО «Росгеология» Олег Васин. — Прирост апробированных прогнозных ресурсов хромовых руд по категории Р1, оценённых по результатам проведённых работ, составил 451,8 тысяч тонн».
Технологические исследования позволили определить оптимальные схемы переработки руд и доказать возможность получения феррохрома типа «чардж-хром» как для Верхне-Погурейского, так и Южно-Погурейского рудопроявлений.
Объём работ, предусмотренный техзаданием, полностью выполнен.
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