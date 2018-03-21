Подростки ведут охоту на одноклассников

Утром 21 марта в Курганской области произошло серьезное ЧП.

По сообщению местных СМИ, 13-летняя ученица школы города Шадринск принесла из дома пневматическое оружие, из которого открыла стрельбу по своим одноклассникам.

По данным Следственного Комитета Курганской области, в результате стрельбы пострадали семь учащихся школы №15. К счастью, все они отделались синяками и ссадинами. В самой школе инцидент не прокомментировали.

Источник сообщает, что пистолет, из которого девочка расстреляла одноклассников, ей купил ее отец. Необычный подарок свой дочке мужчина сделал втайне от ее матери, с которой он развелся более трех лет назад и бабушки, с которой проживает школьница.

Накануне происшествия девочка провела полдня вместе с отцом. Домой она вернулась с пневматическим пистолетом, похожим на револьвер, который сегодня взяла с собой в школу.

Бабушка и мама больше всего опасаются того, что Наташа была ведомой в группе школьниц-хулиганок и именно она понесет наибольшую ответственность за случившееся.

Портал 45.ру сообщает, что в результате инцидента обращений в больницу скорой медицинской помощи не поступало.

20 марта трагический инцидент произошел в США , в школе города Мэрилэнд. 17-летний подросток подстрелил 16-летнюю девочку и 14-летнего юношу. По данным местной полиции, стрелок выстрелил в девушку, с которой до этого состоял в отношениях, а затем подстрелил и14-летнего подростка. Девушка находится в критическом состоянии, сообщает BBC.

17-летний стрелок открыл огонь в коридоре школы. В перестрелку с ним вступил охранник. В результате стрельбы подросток был убит. В настоящее время устанавливается причина гибели стрелка — от пули охранника или же он успел застрелиться.

Ранее, 15 января ЧП произошло в школе Перми . Тогда двое подростков напали с ножами на учеников и педагогов.

На сегодняшний день Россия находится на девятом месте в списке стран по количеству вооруженных граждан. Приобрести «ствол» в России достаточно непросто. Для покупки огнестрельного необходимо пройти множество комиссий, встать на учет в полиции и периодически проходить проверки.

Пневматику для охоты также необходимо регистрировать в ОВД по месту жительства, после чего выдается разрешение на его хранение сроком на 5 лет.

Наиболее популярную в народе спортивную пневматику регистрировать не нужно, лицензия для ее покупки не требуется. Ну и, конечно, хранить и использовать любое оружие не имеют права лица, не достигшие 18 лет.

На практике же часто получается, что с пневматическими пистолетами, похожими известные оружейные модели, ходят желающие покрасоваться перед друзьями школьники. Зачастую такой выпендреж стоит здоровья, а то и жизни окружающих.

Кроме школьников, в криминальные сводки часто попадают владельцы всевозможных «Макарычей» и «Наганычей». Как правило, владельцы таких пневматических пистолетов любят доставать их во время бытовых ссор, пьяных разборок или ДТП. Владельцы же ружей и карабинов практически не фигурируют в сводках ЧП.

Что послужило поводом для стрельбы в школе Шадринска, на настоящий момент неизвестно. Окончательные мотивы действий школьницы станут известны после доследственной проверки.