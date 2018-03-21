Секреты КГБ и его закат

КГБ — аббревиатура, за которой скрывается сложно произносимое словосочетание Комитет государственной безопасности. КГБ был главным органом безопасности Советского Союза с 1954 по 1991 годы, источником интриг, распространявшихся по всему миру, и страха, не дававшего покоя врагам организации.

На «домашнем поле» КГБ занимался подавлением диссидентов и отправкой их в трудовые лагеря. В то же время, считается, что за рубежом КГБ проводил операции, связанные с похищениями и убийствами людей, терактами, диверсиями и, конечно же, шпионажем.

Одни его агенты внедрялись в ЦРУ , другие были «кротами» в ФБР и других мировых разведывательных агентствах и организациях. Сегодня в эпизоде «Инфографик шоу» (The Infographics Show) «Секреты КГБ и его закат» мы посмотрим на длинные руки некогда могущественной организации.

Один клад, относящийся к секретам КГБ, удалось отыскать благодаря бывшему офицеру КГБ Василию Митрохину . Он сбежал в Великобританию в 1992 году и передал большой массив информации. В этих материалах хранились некоторые бесценные сведения. Материалы, переданные Митрохиным, получили название «Архив Митрохина».

Считается, что этот архив — крупнейшая из опубликованных коллекций секретных операций КГБ. Итак, раз мы рассказываем вам о некоторых секретах КГБ, то начнем именно с этого архива. О чем нам поведали эти материалы?

Во-первых, стало известно имя британской подданной, работавшей на КГБ, и бывшей успешным агентом. Ее звали Мелита Норвуд (Melita Norwood). «Дыра» (Hole), такой псевдоним был у Норвуд, передавала связанные с ядерной программой секретные документы КГБ в то время, как она был гражданским служащим в Британской ассоциации исследований в области цветных металлов (British Non-Ferrous Metals Research Association).

Среди других агентов КГБ были высокопоставленные сотрудники Скотлэнд-ярда, британский журналист, ставший впоследствии политиком и заявивший, что он также работал и на ЦРУ, а также офисный служащий, работавший на Агентство национальной безопасности США . В действительности, КГБ имел внедренных агентов по всему миру. Неудивительно, что большая часть их работы заключалась в ведении шпионской деятельности и попытке посеять хаос в США

КГБ внедрил агента в американский журнал «Рэмпартс» (Ramparts), который был сильным голосом протеста против войны во Вьетнаме . Кроме того, журнал публиковал дневники Че Гевары.

В «Архиве Митрохина» была также представлена схема прослушки госсекретаря США Генри Киссинджера (Henry Kissinger). Если у них не получалось прослушивать, они получали материалы от своих агентов. Важные документы, касающиеся безопасности страны, передавались КГБ. В документах описывалась деятельность таких подрядчиков, выполнявших оборонные заказы, как «Локхид» (Lockheed Corp.), Ай-би-эм (IBM) и Боинг ( Boeing ).

Что, возможно, будет более интересно для наших зрителей, выросших в эпоху дезинформации, то, как КГБ распространял фейковые новости в США. По крайней мере, они использовали разные источники для пропаганды мнений, с которыми, по мнению советского руководства, американцы должны ознакомится.

В кампании по дезинформации был задействован бывший адвокат из Нью-Йорка , писатель и сторонник теории заговора Марк Лейн (Mark Lane), представивший альтернативный взгляд на историю покушения на Джона Кеннеди (John Fitzgerald Kennedy). Лейн отклонил подозрения в связях с КГБ, хотя информатор ЦРУ, работавший в КГБ, подтвердил эту информацию.

КГБ также был замешан в распространении слухов о том, что директор ФБР Эдгар Хувер (J. Edgar Hoover) был гомосексуалистом. Предположения об этом продолжают существовать, хотя «Вашингтон таймс» (The Washington Times) утверждает, что нет никаких доказательств, свидетельствующих о пристрастиях Хувера.

В материалах также говорится, что КГБ был замешан в дискредитации Мартина Лютера Кинга (Marti Luther King) и поддерживал расовое напряжение в США другими способами.

Наконец, фейковые новости дошли до того, что один автор сфабриковал историю, что вирус СПИДа был создан американскими учеными в Лаборатории военных исследований. В документах также есть сведения о местах ликвидации политиков и многочисленных предателей, планы диверсий на объектах инфраструктуры по всему миру, включая территорию США, и поддержки международного терроризма. Эти файлы называются «Бриллианты из короны российской разведки».

Одним из самых амбициозных проектов КГБ был вывод из строя системы энергоснабжения США, чтобы американцы остались без электричества. План состоял в уничтожении крупных плотин электростанций — Хангри-Хорс Дэм (Hungry Horse Dam) и Флэсид дэм (Flathead dam) — в Монтане . Это оказало бы губительное воздействие на соседние районы и уничтожило бы источник энергии для целого штата Нью-Йорк. Кроме того, Советы планировали уничтожить нефтеперерабатывающие заводы и вывезти трубопроводы, проложенные между США и Канадой

Согласно материалам, как только операция, которая получила кодовое название «Кедр», была бы успешно завершена, на следующем этапе планировалось под прикрытием хаоса и тьмы провести закладку взрывчатки в порту Нью-Йорка с целью оказать негативное воздействие на торговлю и экспорт.

Историк Ми5 Кристофер Эндрю (Cristopher Andrew), написавший совместно с Василием Митрохиным книгу «Архив Митрохина», рассказал, что большая часть ущерба, которую КГБ намеревался нанести, была направлена против США. Он рассказал Би-би-си, что на разработку операции «Кедр» ушло 10 лет, но не знает, почему она не была воплощена в жизнь.

Давайте переместимся из США в Азию, где СССР имел планы по созданию коммунистических стран. Одной из таких стран была Индонезия . Ее первым президентом после освобождения от голландского колониализма стал Ахмед Сукарно. Он увлекался женским полом. Кроме того, он симпатизировал коммунистическим идеям. Советы решили использовать эти два фактора, чтобы шантажировать его. Когда Сукарно находился с визитом в Москве , в его гостиничный номер пришли красивые девушки, облаченные в форму стюардесс. То, что произошло в номере, было записано на скрытую камеру. По имеющимся данным, президент не был обеспокоен этим обстоятельством и даже попросил дополнительные снимки.

Еще одна довольно странная операция заключалась в привлечении туристов в Эстонию . КГБ решил построить там привлекательный отель, надеясь, что иностранные туристы клюнут на приманку. В отеле «Виру», расположенном в Таллине , могли останавливаться вип-персоны и представители бизнеса. После его открытия, по всей видимости, он был полон иностранцев. Это было удобно для КГБ, так как отель был напичкан подслушивающими устройствами. Как пишет «Дэйли бист» (Daily Beast). Ничего не подозревавшие гости не замечали, что в люстры и обеденную посуду были вмонтированы «жучки». В сауне записывался каждый разговор. В номерах, естественно, также была установлена скрытая звуко— и видеозаписывающая аппаратура. И это продолжалось в течение 20 лет! В некотором роде это даже замечательно, ведь никого не убивали.

В (расстрельных) списках КГБ было много имен. Одно из них — Джон Уэйн (John Wayne), голливудский актер и крутой парень, известный своей откровенной антикоммунистической позицией. Когда ФБР проинформировало Джона о заговоре, он сказал: «Пусть эти люди придут, и он с ними разберется». Джон избегал защиты со стороны ФБР и не хотел, чтобы его семья знала о существующем против него заговоре. Он переехал в дом, окруженный высоким забором.

Также существовал план убийства Папы Римского Иоанна Павла Второго. Советы боялись его влияния в Польше , где тот выступал за ликвидацию коммунистического правления. Действительно, были попытки его ликвидировать, и одна из них едва не увенчалась успехом. В этом преступлении обвиняли КГБ, турецкую мафию, болгарское правительство и даже ЦРУ. Папа выжил и в конечном счете помог свержению советского коммунизма.

Наконец, КГБ поддерживал мировой терроризм, вооружая Ирландскую республиканскую армию и помогая Организации освобождения Палестины в многочисленных захватах самолетов. Согласно «Нэшнл ревью» (National Review), КГБ приписываются нападения на евреев, в результате которых погибли десятки людей.