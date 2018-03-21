Размер выходных пособий — не налоговиков ума дело

Верховный Суд разъяснил, чем отличаются выплаты сотрудникам «золотых парашютов» от выплат стандартных выходных пособий при увольнении с точки зрения учета этих расходов при определении налога на прибыль.

Компания за два года по соглашению сторон рассталась более чем с 30 сотрудниками, заплатив последним компенсации на сумму около 6 млн руб. В ходе выездной проверки инспекторы сделали вывод о неправомерности включения этих сумм в расходы и доначислили налог на прибыль. Первые три инстанции приняли сторону ФНС , однако Верховный суд оценил обстоятельства по-другому.

Суд указал, что обоснованным является размер выплаты уходящему работнику, сопоставимый с его среднемесячным заработком, при документальном подтверждении произведенных затрат. Кроме того важно, чтобы такие издержки служили получению экономической выгоды от сокращения численности персонала или его реструктуризации. Такие компенсации не могут признаваться в качестве выходных пособий личного обеспечения сотрудников и правомерно учитывать их при расчете налога на прибыль.

Однако суды нижестоящих инстанций не запрашивали у налогоплательщика данных о зарплатах уволенных специалистов и не сравнивали их с размером спорных выплат. ВС отправил дело на новое рассмотрение.

Отдельно коллегия по экономическим спорам отметила, что при рассмотрении вопроса о природе выплат суды и налоговые органы не могут оценивать целесообразность условий прекращения трудовых отношений, так как согласно постановлению КС РФ от 24.02.2004 № 3-П субъекты предпринимательской деятельности в сфере бизнеса вправе действовать самостоятельно и по своему усмотрению.

Схожую правовую позицию содержат Постановления Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 № 8905/10, от 25.02.2010 № 13640/09.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ от 20.02.2018 № 305-КГ17-15790

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»