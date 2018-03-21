Нарусова выступила против Мединского

Нарусова: Владимир Ростиславович, вот в брошюре, которую вы раздали, после слов президента совершенно замечательных о том, что культура — общенациональный код, вы вставили и свой тезис о том, что культура должна опираться на цифры. Посмею вам возразить, и возразить не сама, а словами общепризнанного авторитета в области культуры академика Дмитрия Сергеевича Лихачева , который говорил, что культура прежде всего должна опираться на нравственность. И если с цифрами у вас вроде бы все в порядке, то вот с нравственностью, увы, нет. Я уполномочена большим коллективом историков академии наук , в которой я училась в аспирантуре, сказать, что ваша совершенно недостойная история с «пробиванием» вашей защиты диссертации, не укладывается в понятие нравственности. Потому что когда ученый совет из специалистов вас отклонил…

Матвиенко: Людмила Борисовна, простите, пожалуйста…

Нарусова: Вы, тем не менее, пошли в другой совет и все-таки потешили свое самомнение. Это неразумно. Это недостойно.

Матвиенко: Людмила Борисовна, вот недостойно так выступать на заседании Совета федерации.