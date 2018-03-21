Нарусова выступила против Мединского 

Людмила Нарусова подняла подзабытую ныне тему диссертации министра культуры. Член Совета Федерации, мать Ксении Собчак, на правительственном часе в Верхней палате парламента раскритиковала Владимира Мединского за «пробивание» защиты диссертации.
Нарусова: Владимир Ростиславович, вот в брошюре, которую вы раздали, после слов президента совершенно замечательных о том, что культура — общенациональный код, вы вставили и свой тезис о том, что культура должна опираться на цифры. Посмею вам возразить, и возразить не сама, а словами общепризнанного авторитета в области культуры академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который говорил, что культура прежде всего должна опираться на нравственность. И если с цифрами у вас вроде бы все в порядке, то вот с нравственностью, увы, нет. Я уполномочена большим коллективом историков академии наук, в которой я училась в аспирантуре, сказать, что ваша совершенно недостойная история с «пробиванием» вашей защиты диссертации, не укладывается в понятие нравственности. Потому что когда ученый совет из специалистов вас отклонил…
Матвиенко: Людмила Борисовна, простите, пожалуйста…
Нарусова: Вы, тем не менее, пошли в другой совет и все-таки потешили свое самомнение. Это неразумно. Это недостойно.
Матвиенко: Людмила Борисовна, вот недостойно так выступать на заседании Совета федерации.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ответила за Мединского, что тема эта уже обсуждалась три года, во всех вариантах. «Все ответы даны соответствующими органами», — заявила она. Сам Мединский никак не прокомментировал слова Нарусовой. В октябре прошлого года президиум Высшей аттестационной комиссии Минобразования России проголосовал по вопросу диссертации министра культуры. 14 человек выступили против лишения министра степени доктора исторических наук, шесть человек — за. Это было повторное голосование. Двумя неделями ранее решение по диссертации Мединского было противоположным.