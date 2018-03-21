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В челябинской горбольнице №1 научились оперировать щитовидку без рубцов
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В челябинской горбольнице №1 научились оперировать щитовидку без рубцов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Новый метод оперирования стал доступен для врачей и пациентов Челябинска. Благодаря новым технологиям и знаниям пациенткам больше не стоит беспокоиться о послеоперационных швах. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе ГКБ №1 Челябинска.
«Через небольшой разрез или проколы в подмышечной области делаются подкожные тоннели в мягких тканях до щитовидной железы под контролем видеоскопического оборудования, далее с использованием видеомонитора и специальных инструментов выполняется операция. После таких манипуляций не остается послеоперационного рубца на шее и в зоне декольте», — поясняет руководитель областного центра эндокринной хирургии ГКБ №1, заведующий кафедрой Общей и детской хирургии ЮУГМУ, профессор, д.м.н. Сергей Сергийко.
Учителем челябинских врачей стал коллега из Саратова, ведущий хирург-эндокринолог клинической больницы имени С. Р. Миротворцева, профессор Виталий Мещеряков:
«Эта технология не применяется повсеместно. Связано это с тем, что это высокотехнологичная операция, которая требует серьезных затрат. Кроме косметического эффекта, она позволяет снизить травматизм операции», — отмечает профессор.
Первой пациенткой, прооперированной новым методом, стала молодая женщина Айгуль, юрисконсульт из Карталов. Отсутствие внешних следов хирургического вмешательства стало для нее приятным сюрпризом.
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