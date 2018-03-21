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Уведомлять о получении документов на бумаге нужно по-новому
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Уведомлять о получении документов на бумаге нужно по-новому 

Время бухгалтера 1 час назад
Личный кабинет — очень удобный инструмент взаимодействия с ИФНС.
Но если лицо им пользуется, то получить документы в обычном бумажном виде у него уже не получится.
Весь документооборот между инспекцией и налогоплательщиком будет электронным.
Сам факт доступа к названному ресурсу уже говорит о том, что физлицо намерено общаться с налоговыми органами исключительно в электронном формате.
Поэтому, чтобы получить тот или иной документ на бумаге, необходимо специально уведомить налоговиков.
Именно об изменении этой формы уведомления и формата ее представления и идет речь в приказе ФНС.
Новшество вступает в силу 25.03.2018
ПРИКАЗ ФНС РФ от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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