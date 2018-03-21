Уведомлять о получении документов на бумаге нужно по-новому

Личный кабинет — очень удобный инструмент взаимодействия с ИФНС

Но если лицо им пользуется, то получить документы в обычном бумажном виде у него уже не получится.

Весь документооборот между инспекцией и налогоплательщиком будет электронным.

Сам факт доступа к названному ресурсу уже говорит о том, что физлицо намерено общаться с налоговыми органами исключительно в электронном формате.

Поэтому, чтобы получить тот или иной документ на бумаге, необходимо специально уведомить налоговиков.

Именно об изменении этой формы уведомления и формата ее представления и идет речь в приказе ФНС.

Новшество вступает в силу 25.03.2018

ПРИКАЗ ФНС РФ от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»