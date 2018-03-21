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Поможем Олегу Васильеву
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Поможем Олегу Васильеву 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Владимирский благотворительный фонд Розы Киямовой «Сотвори добро» организует концерт в поддержку талантливого музыканта Олега Васильева «Спасти Олега», который в январе этого года попал в страшную аварию и получил многочисленные травмы
17 января руководитель фолк-бенда «Колокол» попал в реанимацию «красного креста» и благодаря усилиям врачей больницы остался жив. Друзьям и родственникам музыканта удалось договориться о переводе Олега в московскую Юсуповскую больницу, а потом в национальный центр имени Пирогова. Огромную помощь в последнем оказал Областной департамент здравоохранения. Теперь Олегу понадобится санаторное лечение, сиделка и денежные средства на реабилитацию.
30 марта в Городском дворце культуры молодежи пройдет вечер в поддержку музыканта. Ведущие исполнители Алексей Молдалиев, Дарья Семина, Сергей Горшков, «Модерн-квартет», школа африканских барабанов «!НабарабаН!», а также гости из Москвы выступят для тех, кто сочувствует и хочет помочь Олегу.
Все вырученные деньги с концерта будут переданы семье Олега Васильева.
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