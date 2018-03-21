Поможем Олегу Васильеву

Владимирский благотворительный фонд Розы Киямовой «Сотвори добро» организует концерт в поддержку талантливого музыканта Олега Васильева «Спасти Олега», который в январе этого года попал в страшную аварию и получил многочисленные травмы

17 января руководитель фолк-бенда «Колокол» попал в реанимацию «красного креста» и благодаря усилиям врачей больницы остался жив. Друзьям и родственникам музыканта удалось договориться о переводе Олега в московскую Юсуповскую больницу, а потом в национальный центр имени Пирогова. Огромную помощь в последнем оказал Областной департамент здравоохранения. Теперь Олегу понадобится санаторное лечение, сиделка и денежные средства на реабилитацию.

30 марта в Городском дворце культуры молодежи пройдет вечер в поддержку музыканта. Ведущие исполнители Алексей Молдалиев, Дарья Семина Сергей Горшков , «Модерн-квартет», школа африканских барабанов «!НабарабаН!», а также гости из Москвы выступят для тех, кто сочувствует и хочет помочь Олегу.

Все вырученные деньги с концерта будут переданы семье Олега Васильева.