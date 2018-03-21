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Матвиенко заявила о необходимости принять меры против продающих наркотики сайтов
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Матвиенко заявила о необходимости принять меры против продающих наркотики сайтов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Совет Федерации подготовит постановление, в котором поставит вопрос о самых жёстких мерах в отношении сайтов, продающих наркотики. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По её словам, ситуация, которая сегодня сложилась с доступом к наркотикам через интернет-ресурсы, является «нетерпимой».
«Надо жёстко перекрывать эти лазейки в интернете, перекрывать каналы доставки наркотиков нашим детям. Здесь не надо стесняться жёсткости по отношению к таким сайтам», — заявила спикер.
Тема продажи наркотиков через Интернет станет одной из главных на правительственном часе, который состоится в ходе пленарного заседания Совета Федерации 28 марта.
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