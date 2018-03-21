Матвиенко заявила о необходимости принять меры против продающих наркотики сайтов

Совет Федерации подготовит постановление, в котором поставит вопрос о самых жёстких мерах в отношении сайтов, продающих наркотики. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

По её словам, ситуация, которая сегодня сложилась с доступом к наркотикам через интернет-ресурсы, является «нетерпимой».

«Надо жёстко перекрывать эти лазейки в интернете, перекрывать каналы доставки наркотиков нашим детям. Здесь не надо стесняться жёсткости по отношению к таким сайтам», — заявила спикер.

Тема продажи наркотиков через Интернет станет одной из главных на правительственном часе, который состоится в ходе пленарного заседания Совета Федерации 28 марта.