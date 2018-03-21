Совфед будет добиваться выделения средств на строительство уранового рудника в Забайкалье 

Совет Федерации взял под патронат строительство уранового рудника в Краснокаменске, сказала председатель палаты регионов Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания.
«Это уже наша сфера ответственности, чтобы федеральный бюджет выделил необходимые объёмы средств для того, чтобы этот проект состоялся, — подчеркнула спикер Совета Федерации.
Выступая на пленарном заседании Совета Федерации, губернатор региона Наталья Жданова отметила, что буквально на днях — 13 марта — в крае официально началось строительство объектов «шестого рудника». «Строительство рудника позволит стабильно обеспечивать стратегическим сырьём атомную отрасль и послужит укреплению обороноспособности России», — пояснила она. Кроме того, это позволит увеличить сырьевую базу предприятия и сохранить тысячи рабочих мест.
В настоящее время региону необходимо получить финансирование отдельных мероприятий по строительству из федерального бюджета. По словам Валентины Матвиенко, также необходимо добиться распространения полномочий Министерства по развитию Дальнего Востока на Забайкальский край. «Это очень важно, потому что в программу развития Дальнего Востока и Байкальского региона край включён, но не входит в ведение Министерства по развитию Дальнего Востока. В результате край оказался обиженным с точки зрения выделения ресурсов», — пояснила она.