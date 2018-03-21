Совфед будет добиваться выделения средств на строительство уранового рудника в Забайкалье

«Это уже наша сфера ответственности, чтобы федеральный бюджет выделил необходимые объёмы средств для того, чтобы этот проект состоялся, — подчеркнула спикер Совета Федерации.

Выступая на пленарном заседании Совета Федерации, губернатор региона Наталья Жданова отметила, что буквально на днях — 13 марта — в крае официально началось строительство объектов «шестого рудника». «Строительство рудника позволит стабильно обеспечивать стратегическим сырьём атомную отрасль и послужит укреплению обороноспособности России », — пояснила она. Кроме того, это позволит увеличить сырьевую базу предприятия и сохранить тысячи рабочих мест.