Джим Керри открыл в себе политического карикатуриста: Цукерберг, издевающийся над пользователями Facebook; Трамп, целующий в зад Путина

Актер Джим Керри , серьезно увлекшийся живописью около восьми лет назад, когда пытался залечить душевные раны и разбитое сердце, недавно открыл в себе новый талант — карикатуриста.

Показать свои художественные работы публике Керри впервые решился в мае 2010 года, но еще до этого признавался журналистам, что дарил в 2008 году своей подруге Дженни Маккарти собственноручно написанные полотна. А расставание с подругой только усилило тягу актера к живописи, он стал искать себя в абстрактных формах.

В 2017 году, заявив о себе как о художнике в короткометражном фильме под названием «Мне нужен цвет» (I Needed Color) режиссера Дэвида Бушелла, Джим Керри признался, что желание выражать себя в картинах еще больше усилилось после еще одного потрясения в его жизни — в 2015 году на следующий день после расставания с актером

покончила с собой

его подруга Катриона Уайт . Тогда выход из депрессии Керри также искал в рисовании. Художественный талант комика довольно высоко оценили его коллеги по киноцеху.

Но недавно актер открыл в себе еще один талант — карикатуриста. Первые работы, носящие ярко выраженный политический характер, стали появляться в Twitter Джима Керри осенью 2017 года.

Именно тогда актер разместил карикатуру или, вернее, политический плакат, на котором глава США Дональд Трамп целует в оголенный зад президента России Владимира Путина . Художник сопроводил карикатуру подписью «он сделал его своей марионеткой, с Трампом в Белом доме Путин может выиграть Третью мировую войну без единого выстрела».

They bailed him out, set him up and made him their stooge. With Trump in the WH, Putin may win the 3rd World War without firing a shot. #PuckerUpPOTUS pic.twitter.com/bnPWI8xa9h

— Jim Carrey (@JimCarrey) November 12, 2017

Затем появился политический плакат Керри на события с массовыми расстрелами в школах США.

11 school shootings in 24 days. The new Norm! pic.twitter.com/XHnXqOmTQu

— Jim Carrey (@JimCarrey) January 24, 2018

На первое ежегодное послание президента Дональда Трампа конгрессу

"О положении страны"

художник Джим Керри отреагировал целой политической инсталляцией, в которой черные акульи плавники поднимаются над морем ярких красок.

STATE OF THE UNION pic.twitter.com/PotdNCvYCX

— Jim Carrey (@JimCarrey) January 30, 2018

Следующей политической сатирой Керри стал портрет Абрахама Линкольна, пустившего слезу.

"It's my party and I'll cry if I want to!" #StateOfTheUnion pic.twitter.com/5VDr66pbBo

— Jim Carrey (@JimCarrey) January 31, 2018

Одна из последних его работ — Дональд Трамп, изображенный в образе ведьмака, с летающими над ним спикером Палаты представителей Конгресса Полом Райаном (коллега Трампа по Республиканской партии ) и сенатором-республиканцем Марко Рубио , которых автор карикатур назвал «летучими обезьянами Путина» (намек на летучих обезьян из страны ОЗ).

If you liked my last cartoon you may also enjoy… «THE WICKED WITCH OF THE WEST WING AND PUTIN'S FLYING MONKEYS» pic.twitter.com/slBG7j1s8d

— Jim Carrey (@JimCarrey) March 19, 2018

Однако карикатура на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс , которую Керри назвал «так называемой христианкой, чье единственной целью в жизни стало распространение лжи толпе нечестивцев», вызвала многочисленные негативные оценки. И виной тому, не реакция на выступление Сандерс сделанное накануне перед журналистами и касающееся «поздравления» Трампом победившего на выборах Путина, а именно упоминание христианства.

Бывший губернатор штата Арканзас Майк Хаккаби встал на защиту своей дочери Сары Сандерс. В своем Twitter политик назвал Джима Керри «пафосным задирой, сексистом, ненавистником, фанатиком и христианофилом», заявив, что его нападки на Сару связаны с ее верой.

This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb

— Jim Carrey (@JimCarrey) 17 марта 2018 г.

Последней же карикатурой Джима Керри стала опубликованная сегодня работа под названием «С кем вы делитесь своей жизнью?», на которой изображен владелец Facebook Марк Цукерберг . Работа сопровождена значком дизлайка и надписью «Они мне доверяют, придурки!», которая является перефразом высказывания, приписываемому Цукербергу. Якобы в 2004 году основатель Facebook удивлялся, почему и зачем незнакомые люди с такой легкостью оставляют в открытом доступе все свои данные, переписки, фото, видео и вообще всю свою жизнь: «Я не знаю почему, они мне просто доверяют».

Карикатура Керри стала реакцией на события последних дней вокруг компании Цукерберга. Facebook оказалась в центре серьезного скандала, суть которого состоит в том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica получила личные данные более 50 млн пользователей соцсети и использовала их для влияния на политические предпочтения избирателей при помощи рассылки рекламы. После публикации материалов совет директоров Cambridge Analytica принял решение

отстранить

от занимаемой должности исполнительного директора компании Александра Никса. Расследование обстоятельств этой утечки начали в Европе и США, а инвесторы

подали

на Facebook иск в суд.

В начале февраля Джим Керри в знак протеста против действий руководства Facebook

удалил свой аккаунт

в соцсети.

Who are you sharing your life with? #regulatefacebook pic.twitter.com/r7B7Ajkt0V

— Jim Carrey (@JimCarrey) 20 марта 2018 г.