Есть идея? Говори! В Ханты-Мансийске пройдет финал Гражданского форума

Совсем скоро, в конце марта, Ханты-Мансийск примет финал Гражданского форума, на котором активные югорчане обсудят, какие смелые замыслы с легкой руки губернатора Натальи Комаровой войдут в жизнь округа уже в этом году.

Летаем, снимаем, сражаемся…

Несколько проектов инициативные группы со всего региона уже представили: это и фестиваль легкомоторной авиации, и соревнования по киберспорту среди спортсменов стран БРИКС , съемки документальных и художественных фильмов о Югре , бал добровольцев и многое другое.

Открыли муниципальные этапы форума сразу после новогодних праздников, в Нягани. Тогда активисты прорабатывали свои идеи на трех тематических площадках: «Разговор с властью», «Дружба народов» и «Югре — 900». Активные няганцы показали множество проектов, которые, по мнению экспертов, можно смело брать на вооружение. Их поддержали все муниципалитеты, каждый новый город наполнял региональный банк идей уникальными задумками. В Белоярском районе поставили финальную точку югорского Гражданского форума общественного согласия.

Теперь авторов социальных инициатив ждут в окружной столице. На этой площадке им предстоит объединиться в группы по направлениям «Спорт», «Культура», «Добровольчество» и другим, чтобы разработать проектные кейсы, которые станут опорой для всех желающих заявить о своих идеях.

Деньги найдутся

Кроме того, все форумчане присоединятся к обсуждению положения о губернаторском гранте. В регионе, таким образом, появится единая система распределения денежной поддержки. Это окружное ноу-хау, подобной практики на уровне субъектов РФ пока нет.

Но и это еще не всё. По словам первого заместителя директора департамента общественных и внешних связей Югры Константина Репина, результатом двухмесячной работы форума станет интерактивная карта социальных инициатив.

«Благодаря муниципальным этапам, нам удалось показать активистам со всей Югры, что их идеи часто перекликаются, а значит, их можно объединить и усилить. То есть, муниципальное мероприятие имеет все шансы стать межмуниципальным, а при качественной работе над ним — региональным, а в будущем — и всероссийским, и так далее, — пояснил Репин. — Результатом всех форумов станет интерактивная карта, на которую будут нанесены реальные проекты из каждого уголка нашего округа. Инициативы можно будет отслеживать в реальном времени, это поможет создавать мощные проектные команды».

Уже сейчас лучшие муниципальные идеи воплощаются в жизнь, часть проектов получила гранты от департамента общественных и внешних связей и сопровождение Центра гражданских инициатив.