Прокурор Ямала выслушает жалобы северян

Салехарде 22 марта в приемной президента РФ в ЯНАО прокурор округа Александр Герасименко проведет личный прием граждан. Записаться на встречу с руководителем надзорного ведомства можно предварительно по телефону 8 (34922) 5-51-93. Время приема — с 14 до 18 часов.

Напомним, 30 марта прошлого года на прием к прокурору округа обратились 9 жителей из Лабытнанги , Салехарда и поселка Харп . Они пожаловались на деятельность управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса, бездействия судебных приставов, нарушения трудовых и жилищных прав, а также выразили несогласие с решением об отказе в возбуждении уголовного дела и по другим связанным с ними вопросам.

В частности, на прием к руководителю надзорного ведомства пришла жительница Салехарда. Она ходатайствовала об устранении препятствий к исполнению судебного решения, определившего размер вносимой её супругом с инвалидностью платы за жилищно-коммунальные услуги и наем квартиры, в которой живут 7 человек. Устные обращения женщины в управляющую и ресурсно-снабжающую организации результатов не принесли. По результатам приема заявительница обратилась с соответствующими заявлениями в ТСЖ «Ямальский Дом», «Салехардэнерго» и департамент городского хозяйства. Рассмотрение заявлений было взято прокуратурой округа на контроль. Вышеуказанными организациями принято решение о разделении указанных счетов на оплату в соответствии с судебным решением по 1/7 на каждого человека, живущего в квартире.