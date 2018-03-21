Ещё
Прокурор Ямала выслушает жалобы северян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокурор Ямала выслушает жалобы северян 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде 22 марта в приемной президента РФ в ЯНАО прокурор округа Александр Герасименко проведет личный прием граждан. Записаться на встречу с руководителем надзорного ведомства можно предварительно по телефону 8 (34922) 5-51-93. Время приема — с 14 до 18 часов.
Напомним, 30 марта прошлого года на прием к прокурору округа обратились 9 жителей из Лабытнанги, Салехарда и поселка Харп. Они пожаловались на деятельность управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса, бездействия судебных приставов, нарушения трудовых и жилищных прав, а также выразили несогласие с решением об отказе в возбуждении уголовного дела и по другим связанным с ними вопросам.
В частности, на прием к руководителю надзорного ведомства пришла жительница Салехарда. Она ходатайствовала об устранении препятствий к исполнению судебного решения, определившего размер вносимой её супругом с инвалидностью платы за жилищно-коммунальные услуги и наем квартиры, в которой живут 7 человек. Устные обращения женщины в управляющую и ресурсно-снабжающую организации результатов не принесли. По результатам приема заявительница обратилась с соответствующими заявлениями в ТСЖ «Ямальский Дом», «Салехардэнерго» и департамент городского хозяйства. Рассмотрение заявлений было взято прокуратурой округа на контроль. Вышеуказанными организациями принято решение о разделении указанных счетов на оплату в соответствии с судебным решением по 1/7 на каждого человека, живущего в квартире.
ИА Север-Пресс: последние новости
Житель Салехарда потерял деньги в погоне за чистым звуком Ямальский проект «Знамя Победы» объединяет регионы Дмитрий Кобылкин: Ямальские стройки обеспечат российскими материалами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ259
Появились слухи об уходе Лаврова74
Путин занялся «списком Собчак»72
Россия закрыла границу для грузов с Украины151
Пенсии россиян будут считать по-новому156
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение