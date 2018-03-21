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С 14 февраля москвичи могут подавать заявку на согласование перепланировки в электронном виде
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С 14 февраля москвичи могут подавать заявку на согласование перепланировки в электронном виде 

Управа района Щукино 2 часа назад
Подать заявление на согласование, оформить акт о завершенном переустройстве и перепланировке, включая акт о завершенном переустройстве на ранее выполненные самовольные работы, отозвать полученное распоряжение о согласовании, а также продлить его действие с 14 февраля можно будет на портале Мэра и Правительства Москвы в разделе «Госуслуги».
Также заявитель сможет отслеживать ход рассмотрения заявлений в своем личном электронном кабинете.
Сократился перечень документов, предоставляемых заявителем для согласования перепланировки в домах-новостройках. В частности, больше не требуется справка о присвоении адреса и разрешение на ввод дома в эксплуатацию.
Однако во вступивших в силу поправках в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комиссией акт о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых домах» в городе Москве, есть и новые ограничения. В случае выполнения самовольных работ, затрагивающих архитектурный облик многоквартирного дома, узаконить такую перепланировку будет невозможно.
Введен запрет на оформление акта без решения о согласовании на ранее выполненные работы, меняющие внешний вид фасада.
Также теперь Мосжилинспекция будет проводить обследования перепланируемых помещений, расположенных на мансардном этаже и чердачном пространстве. Дополнительная проверка необходима для недопущения самозахвата и незаконной реконструкции чердачных помещений. Кроме того, перечень мероприятий по перепланировке дополнен новым видом работ — устройство антресолей.
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