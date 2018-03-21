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При поломке iPhone X приготовьтесь полтора месяца ходить с этим
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При поломке iPhone X приготовьтесь полтора месяца ходить с этим 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Смело отправляетесь в сервис. На руках гарантийный талон, чек, коробка, все дела.
В авторизованном сервисном центре смартфон принимают на гарантийный ремонт, а в качестве «альтернативы» на время ожидания вам дают это:
Збаваная ситуация. При том, что в законе РФ указано, что во время ремонта сервисный центр обязан предоставить товар, «альтернативного качество и ценовой категории».
Ремонт может длиться до 45 дней, после чего вам обязаны либо вернуть деньги, либо выдать новый iPhone X. Причем право выбора за вами.
А пока пользуйтесь щедростью наших авторизованных сервисных центров — ностальгируйте по временам кнопочных звонилок. Видимо, по мнению представителей АСЦ от флагманов иногда полезно отдыхать.
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