Мосгосэкспертиза согласовала установку еще 21 подъемной платформы в подъездах жилых домов столицы

Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) со ссылкой на руководителя Мосгосэкспертизы Анну Яковлеву.

«Мосгосэкспертиза сообщает о ходе рассмотрения проектной документации на установку подъемных платформ для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в многоквартирные дома столицы. Мосгосэкспертиза согласовала установку еще 21 подъемной платформы в подъездах жилых домов столицы», — приводятся в сообщении слова А. Яковлевой.

Она уточнила, что подъемные механизмы появятся в многоквартирных домах СЗАО (семь платформ), СВАО (шесть платформ), ВАО (четыре платформы), ЮАО (три платформы) и на севере города, где будет установлена одна платформа.

«Подъемные платформы обеспечат инвалидам-колясочникам и другим маломобильным группам населения беспрепятственный и комфортный доступ на площадку первой остановки лифта. Проектной документацией предусматривается установка платформы подъемной наклонного перемещения, замена наружных и тамбурных дверных блоков с оборудованием их системой автоматического открывания и доводчиком. В местах проведения работ будет произведен восстановительный ремонт», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что с начала 2018 г. Мосгосэкспертиза согласовала 71 проект установки подъемных платформ в жилых домах столицы. Всего с 2017 г. 266 проектов на установку подъемных механизмов для маломобильных групп населения получили положительные заключения специалистов Мосгосэкспертизы.