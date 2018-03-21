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Мосгосэкспертиза согласовала установку еще 21 подъемной платформы в подъездах жилых домов столицы
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Мосгосэкспертиза согласовала установку еще 21 подъемной платформы в подъездах жилых домов столицы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Московская государственная экспертиза
Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) со ссылкой на руководителя Мосгосэкспертизы Анну Яковлеву.
«Мосгосэкспертиза сообщает о ходе рассмотрения проектной документации на установку подъемных платформ для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в многоквартирные дома столицы. Мосгосэкспертиза согласовала установку еще 21 подъемной платформы в подъездах жилых домов столицы», — приводятся в сообщении слова А. Яковлевой.
Она уточнила, что подъемные механизмы появятся в многоквартирных домах СЗАО (семь платформ), СВАО (шесть платформ), ВАО (четыре платформы), ЮАО (три платформы) и на севере города, где будет установлена одна платформа.
«Подъемные платформы обеспечат инвалидам-колясочникам и другим маломобильным группам населения беспрепятственный и комфортный доступ на площадку первой остановки лифта. Проектной документацией предусматривается установка платформы подъемной наклонного перемещения, замена наружных и тамбурных дверных блоков с оборудованием их системой автоматического открывания и доводчиком. В местах проведения работ будет произведен восстановительный ремонт», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что с начала 2018 г. Мосгосэкспертиза согласовала 71 проект установки подъемных платформ в жилых домах столицы. Всего с 2017 г. 266 проектов на установку подъемных механизмов для маломобильных групп населения получили положительные заключения специалистов Мосгосэкспертизы.
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