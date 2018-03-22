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Челябинская область потратит на госпрограмму «Чистая вода» 400 млн рублей
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Челябинская область потратит на госпрограмму «Чистая вода» 400 млн рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Губернатор Челябинской области выделил на мероприятия по улучшению качества услуг водоснабжения и водоотведения в рамках госпрограммы «Чистая вода» 400 млн рубле, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе главы региона.
На эти деньги в 2018 году планируется обеспечить качественным водоснабжением семь населённых пунктов. Так, новый центральный водопровод появится в Еманжелинске и Бакале, в посёлках Локомотивный и Аэропорт города Челябинска, в деревнях Александровка и Барсучье Октябрьского района, а также в деревне Алтын-Таш Чебаркульского района. Кроме того, будут введены в эксплуатацию очистные сооружения сточных вод в Верхнем Уфалее, продолжено строительство очистных сооружений канализации в Аше, запланирован капремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения в Карабашском, Челябинском и Южноуральском городских округах, Варненском, Верхнеуральском, Каслинском, Красноармейском, Кусинском и Саткинском муниципальных районах, а также работы по поиску источника водоснабжения в Верхнем Уфалее и Южноуральске.
«Программа «Чистая вода» — одна из самых приоритетных для Челябинской области, поскольку качество и доступность водных ресурсов напрямую влияет на здоровье и качество жизни южноуральцев», — подчеркнул Борис Дубровский.
Также по поручению губернатора в Челябинской области реализуется проект по строительству объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабаша на качество воды Аргазинского водохранилища, которое является основным источником водоснабжения Челябинска, Копейска, Коркино и Еманжелинска. Проектные решения предусматривают строительство двух природоохранных объектов. Первый — канал для отвода чистого стока реки Сак-Элга в обход загрязнённых территорий и направления чистого стока в Аргази, и второй — гидроботаническая площадка в устье Сак-Элги в виде высадки камыша, способного поглощать загрязняющие вещества и очищать воду. Общая стоимость строительства составляет 198,8 млн рублей. Завершить строительство природоохранных объектов планируется в 2019 году. Исследования показали, что реализация проекта обеспечит сокращение текущего загрязнения источника питьевого водоснабжения города Челябинска в 20-25 раз.
Отметим, что в 2017 году в рамках программы «Чистая вода» доступ к централизованному водоснабжению получили жители села Великопетровка Карталинского района, посёлка Вишневогорск Каслинского района, квартала Денисово в посёлке Увельский и села Мордвиновка Увельского района. Также было продолжено строительство очистных сооружений канализации в Верхнем Уфалее и модернизация системы механической очистки и капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на очистных сооружениях в посёлке Магнитка Кусинского района, проведено техническое обследование по завершению строительства очистных сооружений и продолжена модернизация сетевого канализационного хозяйства в Карабаше.
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 Ещё 5 источников 
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