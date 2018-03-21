Явка на победу

Фото Юрия ПРАВДИНАЯвка на победу— Такого на выборах у нас ещё не было! — жительница посёлка Выездное Арзамасского района Татьяна Миенкова, директор местной школы, рассказывает о событии, вызвавшем в округе невероятное удивление и оживление: чтобы проголосовать за будущего президента страны, два избирателя прилетели… на дельтаплане!

Впрочем, выборы в этом году не оставили равнодушными никого из участников. Главное, что отмечают все, кто пришёл на избирательные участки, — это огромное количество людей, желающих проголосовать. На многих участках, чтобы получить бюллетень, пришлось даже выстоять очередь!

На дельтаплан, неожиданно приземлившийся на поле возле школы «Сельхозтехника», где 18 марта работал избирательный участок, прибежали посмотреть со всей округи. Два избирателя, прибывшие необычным способом, оказались из Сарова . На дельтаплане они стартовали с площадки в селе Елизарьево Дивеевского района.

А в деревне Щепачиха Павловского района переполох наделало появление возле избирательного участка автомобиля «Победа». На ретро-машине приехал голосовать Никита Михалков . Свой приезд именно на «Победе» кинорежиссёр, доверенное лицо кандидата Владимира Путина , назвал символичным.

На всех 2229 избирательных участках, работавших в Нижегородской области , было невероятно многолюдно. Голосовать шли с самого утра — семьями, с детьми.

С женой, сыном и дочерью пришёл на избирательный участок в нижегородской гимназии № 1 и глава региона Глеб Никитин

— Настроение отличное, — сообщил он. — Выборы для меня — всегда праздничный день, тем более сегодня, когда я в первый раз голосую в Нижнем Новгороде. Все участки в регионе открылись, приступили к работе. Все этапы подготовки к выборам были пройдены на высоком уровне. Это касается и материально-технического оснащения, и организации самого процесса.

Глеб Никитин воспользовался комплексом электронного голосования и остался доволен: очень удобно и современно.

В ряде районов Нижегородской области по явке установили рекорды даже в масштабах страны! В городском округе Сокольский проголосовали 83,29 процента избирателей.

— Работали, проводили встречи с населением, — делится секретами успеха глава местного самоуправления округа Владимир Новожилов . — Причём знаете, что заметил: если раньше подобные встречи очень бурно проходили, с немалой долей негативных эмоций, то теперь конструктивно: люди задают конкретные вопросы, отмечают конкретные подвижки. Думаю, то, что население видит перемены к лучшему и в нашем округе, и в стране в целом, отразилось на настроении — люди с желанием шли голосовать. Раньше после полудня основной поток избирателей наблюдался. А в этот раз уже в 10 часов утра ажиотаж был. Даже те, кто живёт и работает где-то в другом месте, приезжали специально, чтобы отдать голос, — я такого вообще не припомню. И ещё, мне кажется, свою роль сыграло вот что: нас пытаются санкциями давить, со стороны Великобритании в эти дни накат пошёл — а народ наш только мобилизовался и дал свой ответ!

В Починковском районе явка превысила 91 процент.

— Народ у нас деловой, спокойный и законопослушный, — прокомментировал глава районной администрации Михаил Ларин . — Все свои 13 сельхозпредприятий мы в районе сохраняем. Люди видят стабильность и движение вперёд. И голосуют за продолжение этой линии.

В целом, по предварительным данным облизбиркома, явка по региону составила 65,98 процента.

— Это существенно выше, чем прогнозировалось, — комментирует социолог Александр Прудник . — И это одна из неожиданностей, свидетелями которых мы стали 18 марта. Вторая неожиданность выборов заключалась в разрушении мифа о том, что высокая явка сработает на оппозицию. Как показали результаты, это сработало на Путина, а эксперты просчитались. Оказалось заблуждением, что «молчаливая» часть избирателей, редко ходящих на выборы, будто настроена оппозиционно. На самом деле зачастую в голосовании не принимали участие именно сторонники Путина, полностью уверенные в его победе. Это ещё раз свидетельствует, что оппозиционный ресурс среди граждан России ограничен и мобилизовать его не удастся.

По количеству голосов, отданных за Владимира Путина, Нижегородская область вошла в первую десятку регионов: по предварительным данным — 77,26 процента. Напомним, что именно в Нижнем Новгороде 6 декабря прошлого года Путин объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на следующий президентский срок. Нижегородцы кандидата не подвели.

— Жители региона показали очень высокий уровень поддержки Владимира Путина, — прокомментировал итог глава региона Глеб Никитин. — Это важнейший показатель успешности проводимой в стране политики. Именно доверие граждан является фундаментом для дальнейшего развития, главная цель которого — повышение уровня жизни.

Никаких серьёзных нарушений в ходе голосования в регионе не выявили. Вся информация стекалась в ситуационный центр, там же оказывали информационную и юридическую поддержку аккредитованным наблюдателям.

— Я удовлетворен тем, как был организован процесс голосования в Нижегородской области, — резюмировал глава региона, поблагодарив их за активную жизненную позицию.