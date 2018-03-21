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Названа причина увольнения прокурора Набережных Челнов
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Названа причина увольнения прокурора Набережных Челнов 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов будет уволен, однако сначала он уходит в отпуск, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на старшего помощника прокурора Республики Татарстан Руслана Галиева. Увольнение связано с достижением предельного срока замещения должности. Александр Евграфов отработал два срока по 5 лет. Официально срок службы завершится 1 апреля. Закон запрещает дальнейшее замещение той же должности Евграфовым. Ожидается, что Александр Евграфов продолжит свою карьеру вне Татарстана, в одном из соседних регионов. Однако официально информация пока не подтверждена.
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