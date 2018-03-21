С 1 мая волгоградцы смогут напрямую летать в Краснодар и Самару

С 1 мая из Волгограда снова можно будет напрямую летать в Краснодар Самару два раза в неделю по каждому направлению.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе компании UTair, вылеты из Краснодара запланированы на 06:05, а из Волгограда — на 16:55 по вторникам и субботам. Из Самары самолеты будут вылетать в 15:10, а из Волгограда — в 08:35 в те же дни.