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Отделочные работы начались в строящейся школе на улице Северной в Вологде
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Отделочные работы начались в строящейся школе на улице Северной в Вологде 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Строители приступили к отделке как внутри здания, так и снаружи. Внутренняя отделка началась на первом блоке школы, на штукатурных работах задействовано порядка трех десятков специалистов. Параллельно керамогранитом начали отделывать фасад — выполнено 15 квадратных метров поверхности.
Плитку размером 50 на 50 см монтируют с помощью направляющих, которые закреплены на поверхности, между фасадом и плиткой проложен слой утеплителя. От монохромного решения отказались — здание украсит плитка трех цветов. Идут кровельные работы — возведены перекрытия спортзала, полностью завершены монолитные работы.
К отделочным работам внутри здания приступили после того, как закрыли тепловой контур первого и второго этажей. Сейчас тепло подано на первый и второй этажи трех блоков, помещения прогревают с помощью вентиляции. В подвале работают четыре установки, вырабатывающие горячий воздух, который поступает в вентиляционные каналы.
«Штукатурные работы ведутся в помещениях будущего пищеблока и столовой — раствор наносят на внутренние перегородки. Пока отделочники зашли только на первый блок, но, когда помещения в остальных блоках прогреются, там также приступят к оштукатуриванию. Сейчас на 80% завершены работы по утеплению и заливке полов на третьем блоке. Подготовлена основа для настила линолеума и укладки плитки — проложен пенопласт, сверху он покрыт слоем пленки и залит раствором», — рассказал директор Градостроительного центра Вологды Евгений Хорьков.
В завершающей стадии работы по устройству ливневой канализации и дренажа — выполнено соответственно 80 и 70% от общего объема. Такой же процент выполнения работ по благоустройству территории — отсыпки пазух здания и внутренних дворов школы, отсыпки щебнем площадок стадиона.
За процессом в ежедневном режиме наблюдают специалисты технадзора — присутствуют на стройплощадке, мониторят в онлайн-режиме с помощью камер видеонаблюдения. Всего на объекте работает 210 специалистов — плиточники, штукатуры, монтажники, кровельщики, каменщики, электрики и сантехники. Их рабочий день длится с 8 утра и до 22.00.
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