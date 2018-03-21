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В Ростовской области УФАС обвинило «МРСК Юга» в препятствии деятельности предпринимателя
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В Ростовской области УФАС обвинило «МРСК Юга» в препятствии деятельности предпринимателя 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уголовное дело возбудили после обращения индивидуального предпринимателя. Так, во время проверки УФАС по региону установило, что «МРСК Юга» препятствует перетоку электроэнергии на объект заявителя в Таганроге. Данная компания уклонялась от выполнения восстановительных работ по энергоснабжению после аварии и, при этом, отказываясь взаимодействовать с собственником опор МУП «ТТУ», сообщает «Ъ».
В результате компания нарушила статью в ФЗ «О защите конкуренции». Однако, «МРСК Юга» пыталась обжаловать решение ростовского УФАС, но областной Арбитражный суд отказал в удовлетворении требований.
«ФедералПресс» напоминает, что УФАС обвинило мэрию Оренбурга в монополизации сферы благоустройства.
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