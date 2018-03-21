В Ростовской области УФАС обвинило «МРСК Юга» в препятствии деятельности предпринимателя

Уголовное дело возбудили после обращения индивидуального предпринимателя. Так, во время проверки УФАС по региону установило, что «МРСК Юга» препятствует перетоку электроэнергии на объект заявителя в Таганроге . Данная компания уклонялась от выполнения восстановительных работ по энергоснабжению после аварии и, при этом, отказываясь взаимодействовать с собственником опор МУП «ТТУ», сообщает «Ъ»

В результате компания нарушила статью в ФЗ «О защите конкуренции». Однако, «МРСК Юга» пыталась обжаловать решение ростовского УФАС, но областной Арбитражный суд отказал в удовлетворении требований.