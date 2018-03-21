Выстрелы в Туапсе: семью армянского авторитета упорно хотят убить в Краснодаре

ЕРЕВАН , 21 мар — Sputnik . На сына известного криминального авторитета Вальтера Арутюняна — депутата Туапсинского районного совета Артура Подольского совершено покушение. Как сообщает " Краснодар Блокнот", инцидент произошел вечером 19 марта в Туапсе

По информации источника, Артур Подольский ехал в черном Audi. В момент, когда он снизил скорость возле одной из глубоких ям, неизвестный, который прятался в лесополосе, произвел несколько выстрелов в направлении машины. Две пули попали в народного избранника, но, несмотря на это, он смог самостоятельно покинуть место происшествия.

Сейчас Артур Подольский находится в Краснодарской краевой больнице. О его состоянии пока ничего не известно, однако отмечается, что пули не задели жизненно важных органов.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Напомним, что это не первый случай покушения на членов семьи Подольских. В конце декабря прошлого года было совершено покушение на брата Артура — Тимура Подольского, он остался жив. А в 2016-м при аналогичном покушении была убита супруга Тимура — она получила несколько огнестрельных ранений в голову.

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Отец Тимура и Артура Подольских, известный в Анапе криминальный авторитет Вальтер Арутюнян был убит 6 ноября 2013 года на местном кладбище, когда обустраивал семейный склеп. Стрелявший из леса снайпер попал в Арутюняна дважды.

Местные жители предполагают, что очередное покушение на представителей семьи Подольских связано с продолжением передела сфер влияния в строительстве и контролем прибрежной зоны.