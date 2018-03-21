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Буддийские монахи из Забайкалья представили в Совете Федерации символ круговорота жизни
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Буддийские монахи из Забайкалья представили в Совете Федерации символ круговорота жизни 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Традиционный буддийский обряд и услуги тибетской медицины представили на Днях Забайкальского края в Совете Федерации, передает корреспондент ТАСС.
Буддийские монахи сделали песочную мандалу и провели обряд ее разрушения. «Мандала — это геометрический узор, который символизирует модель Вселенной. Мы выложили ее из песка по песчинкам, а потом разрушили. Обряд разрушения символизирует проходящую сущность всего существующего в мире, бесконечности возрождений и неизбежности смерти», — рассказал ТАСС представитель дацана.
Он отметил, что обычно после разрушения одной мандалы начинают выкладывать следующую. «Это символизирует постоянный круговорот жизни. После смерти вновь приходит жизнь», — рассказал собеседник агентства.
В рамках выставки на стенде Забайкалья можно воспользоваться услугами врача тибетской медицины, который по пульсу определит состояние здоровья человека. Кроме того, регион презентовал импровизированную казачью избушку и работы известного забайкальского ювелира и ремесленника Жигжита Баяслаханова.
Также на выставке представлена информация о проектах развития Забайкальского края. Среди них — программы приграничного сотрудничества, Быстринский горно-обогатительный комбинат компании «Норникель» и Амазарский целлюлозный завод.
О днях Забайкальского края
Дни Забайкальского края проходят в Совете Федерации с 19 по 21 марта. Ранее состоялось расширенное заседание комитета Совета Федерации по экономической политике, на котором обсуждались механизмы развития инфраструктуры региона. В мероприятии приняли участие сенаторы, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, представители федеральных министерств, ряда предприятий, в числе которых ООО «Байкальская горная компания», АО «Атомредметзолото».
С докладом о состоянии инфраструктуры региона выступил первый заместитель председателя правительства края Александр Кулаков. Он рассказал о необходимости увеличить финансирование содержания дорог до одного миллиарда рублей в год для приведения их в надлежащее состояние. Также речь шла о реконструкции аэропортов в Чите и поселке Чара.
Кроме этого, на заседании комитета рассматривался вопрос об обеспечении приграничных территорий региона сотовой связью. Никифоров признал, что пока нет системного решения для обеспечения всех отдаленных сел Забайкальского края (а их 208) устойчивой связью и интернетом. По его словам, на решение инфраструктурных проблем необходимо около 600 млн рублей. Министр обратился к сенаторам с просьбой поддержать предложение региона о выделении необходимых средств и включить его в решение комитета.
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