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Глава Республики Хакасии назвал имя нового министра транспорта и дорожного хозяйства
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Глава Республики Хакасии назвал имя нового министра транспорта и дорожного хозяйства 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
До своего назначения Олег Тропин занимал должность первого заместителя министра природных ресурсов и экологии республики.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, новый министр родился в 2969 году в Черногорске. Олег Тропин имеет два высших образования, а свою трудовую деятельность начинал с ученика токаря.
После прохождения службы в армии трудился в должности инженера на московском предприятии «Верас». Пробовал свои силы Олег Тропин и в бизнесе, позже занимал руководящие посты на предприятиях. Так, с 2014 по 2017 занимал пост заместителя председателя госкомитета по тарифам и энергетике Хакасии в Абакане. В прошлом году был назначен первым замминистра — руководителем департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Хакасия.
Фото: fas.gov.ru.
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