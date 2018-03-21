Глава Республики Хакасии назвал имя нового министра транспорта и дорожного хозяйства

До своего назначения Олег Тропин занимал должность первого заместителя министра природных ресурсов и экологии республики.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, новый министр родился в 2969 году в Черногорске . Олег Тропин имеет два высших образования, а свою трудовую деятельность начинал с ученика токаря.

После прохождения службы в армии трудился в должности инженера на московском предприятии «Верас». Пробовал свои силы Олег Тропин и в бизнесе, позже занимал руководящие посты на предприятиях. Так, с 2014 по 2017 занимал пост заместителя председателя госкомитета по тарифам и энергетике Хакасии Абакане . В прошлом году был назначен первым замминистра — руководителем департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Хакасия.

Фото: fas.gov.ru.