Онкологам и стоматологам будут присваивать статус «Московский врач»

Онкологию и стоматологию внесут в список специальностей для присвоения статуса «Московский врач». В него уже входят 15 наиболее востребованных направлений.

Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников, городской департамент здравоохранения планирует расширить перечень специальностей для получения статуса. В него внесут гастроэнтерологию, клиническую лабораторную диагностику и скорую помощь, передает корреспондент портала Москва 24.

Статус «Московский врач» получают профессионалы, демонстрирующие опыт и навыки выше базовых требований. Уровень их квалификации соответствует лучшим мировым стандартам.

В настоящий момент статус присваивается терапевтам, хирургам, неврологам, эндокринологам, педиатрам, кардиологам, урологам, гинекологам, психиатрам, кардиологам и другим специалистам.

Ранее Печатников рассказал, что столица уже на протяжении нескольких лет не испытывает существенного дефицита медицинских работников. В системе здравоохранения задействовано более 121,5 тысячи человек.