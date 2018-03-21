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Онкологам и стоматологам будут присваивать статус «Московский врач»
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Онкологам и стоматологам будут присваивать статус «Московский врач» 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Онкологию и стоматологию внесут в список специальностей для присвоения статуса «Московский врач». В него уже входят 15 наиболее востребованных направлений.
Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников, городской департамент здравоохранения планирует расширить перечень специальностей для получения статуса. В него внесут гастроэнтерологию, клиническую лабораторную диагностику и скорую помощь, передает корреспондент портала Москва 24.
Статус «Московский врач» получают профессионалы, демонстрирующие опыт и навыки выше базовых требований. Уровень их квалификации соответствует лучшим мировым стандартам.
В настоящий момент статус присваивается терапевтам, хирургам, неврологам, эндокринологам, педиатрам, кардиологам, урологам, гинекологам, психиатрам, кардиологам и другим специалистам.
Ранее Печатников рассказал, что столица уже на протяжении нескольких лет не испытывает существенного дефицита медицинских работников. В системе здравоохранения задействовано более 121,5 тысячи человек.
Москва24: последние новости
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление ФСБ ключей шифрования Глава Калининграда Ярошук ушел в отставку Уровень зарплаты врачей в Москве соответствует "майским указам" − Печатников
 Ещё 2 источника 
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