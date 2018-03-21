Два депутата Гордумы Ижевска написали заявления о сложении полномочий

Ижевск. Удмуртия . Депутаты Горудмы Ижевска Денис Балакин и Алексей Наговицын написали заявления о досрочном прекращении полномочий. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в городской думе столицы Удмуртии.

Заявления депутатов планируется рассмотреть на ближайшей сессии 22 марта.

Наша справка:

Денис Балакин — депутат городской думы Ижевска по Союзному округу №20, заместитель Председателя постоянной комиссии Городской думы города Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии.

Александр Наговицын — депутат городской думы по Пушкинскому округу №14, член постоянной комиссии Городской думы города Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии.

Оба депутата выдвигались по одномандатным округам. Это означает, что их места будут свободны до следующих довыборов.