Два депутата Гордумы Ижевска написали заявления о сложении полномочий 

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Горудмы Ижевска Денис Балакин и Алексей Наговицын написали заявления о досрочном прекращении полномочий. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в городской думе столицы Удмуртии.
Заявления депутатов планируется рассмотреть на ближайшей сессии 22 марта.
Наша справка:
Денис Балакин — депутат городской думы Ижевска по Союзному округу №20, заместитель Председателя постоянной комиссии Городской думы города Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии.
Александр Наговицын — депутат городской думы по Пушкинскому округу №14, член постоянной комиссии Городской думы города Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии.
Оба депутата выдвигались по одномандатным округам. Это означает, что их места будут свободны до следующих довыборов.