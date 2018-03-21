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АМПП: Работа пяти платных парковок в районе ВДНХ приостановлена до июня
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АМПП: Работа пяти платных парковок в районе ВДНХ приостановлена до июня 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Приостановлена работа пяти платных парковок в районе Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) (сейчас — ВДНХ) до июня 2018 г. из-за перекладки и реконструкции подземных коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
«АМПП предупреждает автовладельцев, что в связи с проведением мероприятий по перекладке и реконструкции подземных коммуникаций приостановлено функционирование пяти платных парковок у Всероссийского выставочного центра в Продольном проезде и у площади ВВЦ. Работы продлятся до июня текущего года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что кроме того, на пяти парковках со шлагбаумами проводятся профилактические работы, в связи с чем плата за проезд не взимается. Въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму. Парковки расположены по адресам: ул. Ивантеевская, вл. 24-32, уч. 3; ул. Новозаводская, вл. 18, корп. 1; ТПУ «Кожуховская» ул. Южнопортовая, вл. 3; ул. 1-я Останкинская, вл. 55-55А (ВВЦ 8); ул. Профсоюзная, уч. 1.
«В случае возникновения вопросов обращайтесь к контролерам на парковках или в единый контакт-центр «Московский транспорт». Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте АМПП, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы», — добавили в пресс-службе.
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